Uzávěry, lockdowny a různá koronovavirová omezení jako by utlumily také Ráchel Pabianovou. Jinak energická mladá písničkářka ze Žatce se na několik měsíců svým fanouškům odmlčela. Řešila studium, své další směřování. S tím, jak ustupuje pandemie, se ale i ona znovu nadechla. Chystá řadu novinek, těší se zpět na pódia, připravuje nové klipy. Tak jak ji její fandové znají. S kytarou, vlastními texty zpívanými osobitým hlasem, s naléhavými písněmi přetékajícími emocemi.

„Sbírala jsem inspiraci, mám teď hodně materiálu, mám hodně o čem psát. V blízké době bych chtěla ukázat několik nových písniček, docela se mi to nashromáždilo,“ usmívá se Ráchel Pabianová při vysvětlování, co vlastně dělala během koronavirové pauzy.

„Všemožné lockdowny a uzávěry mě také zabrzdily, utlumily. Měla jsem ale zase čas na nějakou sebereflexi, zamyšlení se, a teď bych to ráda využila ve své tvorbě, v nových písničkách,“ pokračovala sympatická písničkářka, kterou v Žatci z dřívějších let znají také jako závodní plavkyni.

Když před lety opustila svět bazénů, o to více se „opřela“ do muziky. První kytaru si koupila ve třinácti letech a její srdce tehdy pro hudbu zahořelo. „Je to moje velká vášeň,“ vypráví dívka, která zvládne také klarinet, saxofon, flétnu, základy na piano a basovou kytaru.

Sama si píše texty i hudbu, tvoří téměř výhradně v angličtině. A zatímco její dřívější texty jsou často na vážná témata, nezřídka neveselé, někdy až temné, u novinek chystá změnu – méně chmur, více radosti. „Mám teď takové optimistické období, tak bych ráda také takové písničky,“ říká Pabianová. „Všichni jsme po koronaviru takoví zklamaní, nebyla to úplně veselá doba, tak myslím, že se pozitivnější písničky budou hodit. Myslím, že jsem teď napsala docela veselé a optimistické písničky,“ říká a možná tím některé své fanoušky překvapí. Je známá z mnoha regionálních pódií. Ráchel Pabianová vystupovala třeba také na Dočesné nebo svým zpěvem provázela akci Deníku Sportovec roku. A o čem novinky budou?

„O naději. O vyhlídkách do budoucna, o lásce, sebepoznání, zkušenosti ze zahraničí, o životě, prostě o všem možném. Hodně se tam všude objevuje naděje,“ popsala dívka, která ráda cestuje, má ale také jednoho netradičního koníčka. Sbírá ponožky. Má jich velkou sbírku, také s uměleckými a hudebními motivy. „Ty nejbláznivější? Prasátka, která létají na mráčcích,“ směje se.

S cestováním souvisí také jeden z jejích snů. Ráda by s kytarou vyrazila po Evropě, hrála a zpívala v ulicích metropolí, rozdávala svoje CD i radost svou muzikou.

„Když už jsem mohla, měla jsem po maturitě a měla na to i věk, přišla pandemie. Takže se to odložilo. Ale je to můj sen dál, chci to uskutečnit, třeba alespoň v pár zemích. Ale zatím se to odkládá na neurčito,“ je optimistická Ráchel Pabianová.

Koronavirus také zkomplikoval studia písničkářky. Po dokončení žateckého gymnázia totiž vyrazila na univerzitu do Anglie, kde studuje obor forenzní psychologie.

„Tenhle obor se mi moc líbí, chtěla jsem také zkusit studovat v zahraničí. Kvůli pandemii jsem se ale z Anglie vrátila zpět. Situace byla složitá, původně to měla být návštěva na Vánoce, ale protáhlo se to. Už jsem tu zůstala, studovala jsem dálkově. Nemělo cenu tam zůstávat, stejně všechna výuka byla distančně. Teď přemýšlím, co dál. Jestli se tam vracet nebo studovat doma… Ještě uvidím,“ nechává si otevřená vrátka.

Řada jejích kolegů během pandemie fanouškům nabízela alespoň online koncerty, Pabianová ne, chtěla počkat, až bude mít hotové novinky. Teď, když se vše konečně oživuje a i ona má nová témata, se do koncertování chce o to více „obout“.

„Už je to dlouho, co jsem měla poslední koncert. Koronavirová pauza byla hodně dlouhá. Strašně mi to chybělo, ta živá odezva, už jsem měla absťák. Strašně se teď těším, až představím novinky, až se to zase rozjede,“ dodává Ráchel Pabianová.