Jak jsou na tom herci a další zaměstnanci divadel? Myslím finančně.

Je, myslím, poměrně velký rozdíl mezi divadly zřizovanými z veřejného zájmu, tedy ministerstvem kultury, kraji nebo městy, a mezi divadly soukromými. Zaměstnanci divadel zřizovaných z veřejného zájmu jsou de facto ve stejné situaci jako státní úředníci. Tedy příjem mají zajištěn. Naproti tomu soukromý sektor, kde je stálých zaměstnaneckých smluv naprosté minimum, mají samozřejmě často skutečné existenční problémy. Mnoho z nich je odkázaných na finanční pomoc vlády, případně naprosto změnili profesi.

Hostují u vás nějací herci, kteří musí hledat i jiný způsob obživy?

Samozřejmě. My máme v souboru jedenáct herců v angažmá, ale desítky dalších s námi spolupracují na smlouvy. Takzvaní umělci na volné noze. Ti jsou teď bez příjmů. Je asi obecně známo, že prostě někteří herci museli hledat práci v jiných profesích, od řidičů až po hrobníka. Ale nejde jen o herce.

I jiní v branži teď živoří?

Na tento divadelní segment kulturního byznysu je navázána řada dalších profesí. Od těch technických, osvětlovače a zvukaře, přes velmi specifické, jako inspicienti, rekvizitáři, maskérky, garderobiérky, technikáři, až po uvaděčky, uklízečky, řidiče, kancelářské síly, grafiky a další. Vždyť třeba s divadlem je spojen provoz řady divadelních klubů a tedy servírek. Určitě musel poklesnout odběr květin, neinzeruje se program v médiích a tak dále. Tihle všichni lidé, kteří jsou na divadlo navázaní, platí nájmy, vychovávají děti a někde na to musejí vzít peníze.

Takže to asi není jednoduché.

Je to skutečně těžká situace pro tento obor. Samozřejmě pro mnoho dalších odvětví kultury, dalších služeb a odvětví průmyslu. Jsme prostě v průšvihu.

Co nového připravujete v Činoherním studiu a jaký zvolíte způsob premiéry, během platných mimořádných opatření?

V listopadu 2020 jsme v přímém přenosu premiérovali Hedu Gablerovou, to bylo velké dobrodružství. Teď už jsme těch streamů měli celou řadu, ale do přímého přenosu – v reálném čase – se pustíme až zase teď před Velikonocemi s Pašijovou hrou. Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu budeme třikrát streamovat v přímém přenosu. Těším se na to.