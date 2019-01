Ústí nad Labem - Své velké výročí připomene ústecký sbor Romance v neděli od 17.00. Vystoupí v Císařském sále Muzea města Ústí, ohlédne se zde deset jeho členů, patnáct členů bývalých plus host, Teplický komorní sbor.

ROMANCE zazpívala už také v Galerii Oko. Sbormistr Petr Řehák je na fotografii první zprava. | Foto: archiv sboru

Romance zažívá „slavící víkend". Od včera má soustředění v severočeské Kytlici, kde jí pokaždé bylo dobře. Dnes zde potěší návštěvníky koncertem v místním kostelíku, při neděli pak sbor čeká vystoupení v ústeckém muzeu.

„Romancí prošlo za dvacet let existence asi čtyřicet pět lidí, z devadesáti procent to jsou absolventi ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Dnes se jedná o zpěváky a zpěvačky od třiceti do padesáti let," ohlíží se Petr Řehák, sbormistr.

ABITURIENTSKÝ SRAZ

„Je to tak trochu abiturientský sraz, ale dvacet let zase není tak moc. Na všechny ty lidi se moc těším," prozrazuje Deníku. „Jak budeme slavit? Je to celkem prosté. Bývalí členové sboru se setkají s těmi současnými, nacvičí společně starý repertoár a připomeneme ho v jak kostele, tak i v muzeu lidem, kteří mají Romanci stále rádi," vysvětluje Petr Řehák.

Čím je pro sbor zajímavé ústecké muzeum? Proč právě zde vystoupí a zavzpomínají si? „Ani v tom není třeba hledat žádnou vědu. Muzeum se nachází v centru Ústí, je tu příjemné teplo a pěkné prostředí, navíc tu Romance v poslední době vystupuje relativně často," pochvaluje si.

A hned také prozrazuje, co vše od Romance uslyšíme živě. „Repertoár koncertu vykrystalizuje z našeho soustředění. Obecně lze ale říct, že to budou jak lidovky, tak spirituály, písně klasické, moderní i duchovní," dodává sbormistr.