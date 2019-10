Herecký um tu v říjnu a listopadu předvedou Radek Holub a Miroslav Vladyka (Kapsy plný šutrů, úterý 22. října), Pavel Zedníček (Lakomec, středa 30. října), Filip Blažek (Chvála bláznovství, úterý 5. listopadu), David Prachař a Igor Chmela (Úča musí pryč, pátek 8. listopadu), Jana Krausová a Karel Roden (O lásce, úterý 19. listopadu) a Milan Šteindler, Zdeněk Žák a Kristýna Hrušínská (Pánský klub, neděle 24. listopadu). „Žádná inscenace v tomto složení se v Ústí ještě nehrála. Vrcholem je asi Lakomec, který bude mít v Ústí dokonce předpremiéru,“ říká zakladatel a pořadatel festivalu Zdeněk Kymlička z ústecké Agentury For.

Zval jste některého z herců na zvláštní přání diváků?

Velkým přáním mnoha stálých návštěvníků bylo představení O lásce s Janou Krausovou a Karlem Rodenem. A tak ho tedy nabízíme.

Která komedie by letos mohla být v Ústí nejúspěšnější?

Na to se velice špatně odpovídá. Mnohokráte jsem si říkal, že hra XY bude vlajkovou lodí příslušného ročníku Forbíny, ale nakonec byla tou nejméně žádanou. A naopak ta, která byla podle mě určena být nejméně žádanou, se stala hitem. Letos nabídneme i hry, které měly dlouhá léta úspěch v Praze v jiném obsazení.

Můžete být konkrétní?

Jsou to inscenace Plné kapsy šutrů a Chvála bláznovství. Osobně doporučuji lechtivou komedii Pánský klub. Dost lidí se mě ptalo také na hru Úča musí pryč. Co prý mám proti pedagogům? Jenže ono to je trochu jinak. Tato hra ukazuje nejen slabiny některých kantorů, ale hlavně slabiny rodičů. Těch, kteří jsou přesvědčeni, že mají geniální a slušné dítě a za jeho maličký prohřešek nemůže rodičovská výchova, ale právě škola. Víc než kantorům tedy tuto originální komedii doporučím rodičům.

Umíte si představit lepšího Lakomce než Pavla Zedníčka? Tedy kromě Funése?

Přiznávám, tato komedie mě zvlášť láká. Všichni známe Lakomce v podání Louise Funése či Františka Filipovského. Jsem přesvědčen, že i Pavel Zedníček v ní bude skvělý. Živě si ho už představuji, jak říká: „Peníze, peníze“. Mimochodem Lakomce uvádím 48 hodin před dnem, kdy Pavel Zedníček oslaví sedmdesátiny, a samozřejmě, že k nim chceme něco udělat. Kdo už má vstupenku, může si na ní přečíst mou výzvu: „Přineste oslavenci dárek. Na konci představení mu budeme blahopřát.“ Už nyní někteří sponzoři Forbíny včetně pana primátora chystají sympatické dárky, jen neprozradím jaké. Dovolím si ale požádat ty čtenáře, kteří jsou s Pavlem Zedníčkem v kontaktu, aby náš plán neprozrazovali.

Odhadnete, která inscenace letos na festivalu přivítá tradičního x-tého diváka přehlídky?

I kdyby byla všechna představení vyprodána, tak se letos se nedotkneme kulaté hranice. Pouze se přiblížíme počtu 40 tisíc diváků.

A která komedie podle vás bude unikátní? A které herce zde čeká jejich premiéra na Forbíně?

Doufám, že se všechny komedie budou publiku líbit. Těžko se nyní dá říci, že ta nejunikátnější bude právě ta či ona hra.

Podle čeho jste je volil, jak jste se rozhodoval?

Vybíral jsem je se snahou, aby se inscenace líbily maximálnímu počtu diváků. S herci, kteří tu budou letos účinkovat v hlavních rolích, jsme měli možnost se už vidět v minulých ročnících Ústecké forbíny.

Loni touto dobou už byla Forbína téměř vyprodaná. Jak je to letos?

Vstupenky jsou ještě na všechna představení.