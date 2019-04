Jak vznikl nápad udělat velký Majáles v Ústí?

Po republice mám dost kamarádů, kteří Majálesy dělají. Vždy mi bylo líto, že v Ústí není jarní hudební akce, aby na ni chodilo tři až pět tisíc lidí. Pak jsem se seznámil s Majkem ze Studentské unie Univerzity J. E. Purkyně a řekli jsme si, že to zkusíme. Že pomůžu produkčně, seženu kapely a využiju své kontakty, ať vše posuneme dál.

První porevoluční Ústecký Majáles na Lidickém náměstí se od toho vašeho lišil i tím, že nevolíte – na rozdíl od ústecké univerzity – Krále a Královnu Majáles. Proč?

O Majálesu z Lidického náměstí nic nevím. My jsme s Majkem začali spolupracovat až na Majáles v Letním kině, byl to už druhý ročník.

Bylo od začátku logické, že jste zapojil i svou kapelu UDG?

Festivalů pořádám víc a když už se na nich podílím, zapojím do nich i své UDG. Má to svou logiku a jsem rád, je to příjemný.

Občas nehrajete ten den jen v Ústí, ale i na dalších akcích…

To bude i případ letošního ročníku. S UDG ho téměř otevíráme, pak jedeme hrát Majáles do Prahy a já se pak se zas vrátím na Mig 21 nebo na Afterparty do klubu Doma. Víc se angažuju při produkci, přípravách, propagaci. To ostatní nechám větším profíkům, na té akci mi dost záleží. Považuji jí za jedno ze svých dětí a tak chci, aby se povedla. Když tam nejsem, jsem trošku nervózní, ale tým, který tam pracuje, je profesionální.

Ústecký Majáles 2019 původně moderoval komik a herec Jakub Kohák, ale nepřijede. Bylo těžké sehnat náhradu?

Bylo, ale myslím, že že Karel Hynek z projektu Na stojáka pobaví stejně dobře.

Dnes padla zmínka o vašich dětech. Jsou dvě?

Přesně tak, ty svoje pravý nefalšovaný mám dvě. Ale těch pracovních mám hodně, zastupuju dost kapel. Akcí, které pořádám či spolupořádám, je víc. A všechny mě baví.

Prozradíte víc ke svým potomkům? Baví je muzika?

Elišce je osm, Šimonovi šest. Má už doma bubny, ale zatím to není intenzivní cvičení, i když ho to baví a rád na akce jezdí se mnou. Doma poslouchá desky, sleduje, co se děje. Eliška se posouvá spíš výtvarně. Pořád něco tvoří, půjde asi touto cestou.

Loni na podzim jste vydali akustické album s řadou hostů. Kvůli němu jste vynechali svůj tradiční vánoční koncert v Ústí Doma. Bylo pro vás akustické Unplugged CD/DVD tak důležité?

To je trošku jinak. Vánoční koncert Doma v Ústí jsme nerušili kvůli akustické desce, naší první, ale kvůli přípravám na turné ke dvacetinám UDG. Potřebovali jsme si všechno nazkoušet, složit nové písničky, jít do studia, udělat nový klip Parfémy… Je asi 14 dnů na YouTube. Nebylo to tedy kvůli novému CD, to už bylo ve studiu a míchalo se. Na podzim jsme měli tři soustředění, vznikly tři písničky.

Na novém Unplugged CD/DVD máte řadu hostů, je to „přehvězdíno“. Přišli všichni pozvaní?

Ano. Ondru Ládka neboli Xindla X jsme chtěli, už předtím jsme spolu jeli turné a jsme kámoši. Je vstřícný, vždycky přijede na zkoušku, dobře se s ním dělá. Písničce vždy něco přinese a má z toho radost. I Michala Hrůzu považujeme za kamaráda, je nám blízký lidsky i hudebně. A Michal Ambrož, to bylo moje přání s naším kytaristou Bohoušem. Písničky jeho kapel Hudba Praha a Jasná Páka máme dodnes rádi, jsou legendy. A zbývá Mirka Miškechová, slovensá písničkářka, která točila duet s Xindlem Cizinka v cizí zemi. S ní děláme už dlouho, je fajn, líbí se nám její hlas. Vše je založené na přátelských vazbách…

Který ze čtrnácti hitů z DVD je pro vás ten nej?

Každý z kapely to máme jinak, ale krásně vynikl hit Smutné a lehké. Byť je to tvrdá písnička, akustická aranž jí hodně sluší. Zároveň je to i první klip z DVD, který běžel na TV Óčko. Jako druhé video jsme dělali úvodní Intergalaktickou, i ta krásně hraje. Jsme spokojeni s celým albem a DVD, naše obavy nebyly na místě. Na DVD máme dobré ohlasy muzikantů i fanoušků, jakmile doděláme desku a odehrajeme koncert ve Foru Karlín, v plánu máme akustické turné. Tu polohu ještě musíme rozvinout a zúročit.

Na akustickém CD tvrdíte, že hitem Hvězdář UDG vždy koncert končí. Vážně?

Už to tak děláme deset nebo patnáct let. A v sobotu v Ústí na Majáles to nebude jiné.

V Letním kině v sobotu 27. dubna od 11. hodin na Ústeckém Majáles zahrají tyto skupiny:

11.00 Naty Hrychová, Timmy White, Mína



12.30 UDG

13.50 O5&Radeček

15.10 Ben Cristovao

16.30 Vypsaná fiXa

18.00 Mirai

19.20 Marpo

20.55 Mig 21

Music Club Doma: Od 22.00 Afterparty