/VIDEO/ Ples sportovců se vrací s pořadovým číslem 26. Těšte se na skupinu Verona, tombolu a půlnoční překvapení. Akce se uskuteční v pátek 17. března od 20.00 v ústeckém Domě kultury. Celým večerem provede oblíbený moderátor Aleš Lehký z kapely Lunetic.

Ples sportovců v Domě kultury Ústí. | Foto: Vilém Maruš

Nebudou chybět sportovní exhibice, k tanci a poslechu zahraje skupina Roxel Music a diskžokej Libor Zajíček. V restauraci se o hudební produkci postará skupina W-Music Band (dříve Vendys Band) a v K-Clubu zahraje DJ Petr PEETE Řízek.

„Hlavním hostem večera bude skupina Verona. Pro návštěvníky je připravena bohatá tombola a půlnoční překvapení,“ řekl Luboš Machoň z agentury Dream PRO a dodal: „Poslední ročník byl v roce 2019, od té doby se ples kvůli covidu nekonal. Věřím, že letos si akci všichni patřičně užijí.“ Úplně první Ples sportovců se konal v roce 1994. Jmenoval se Diskoples malé kopané a konal se v Apollu. Od roku 1999 akce nese název Ples sportovců. Bál se následně přestěhoval ze střekovského tanečního klubu Setuzy do ústeckého kulturáku, kde ho můžete navštívit i letos.

Lístek stojí od 500 do 650 korun. Vstupenky lze koupit třeba v restauraci Replay Klíše či on-line na www.vstupenkyusti.cz.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak vypadal Ples sportovců v roce 2017.

