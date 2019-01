Ústí nad Labem - ZUŠ Evy Randové má pestrý program ve čtvrtek 28. června od 17.00 v Národním domě v centru Ústí.

CHOREOGRAFIE PROPOJENÉ. Představí ji na závěrečné přehlídce žákyně tanečního oddělení ZUŠ E. Randové. | Foto: ZUŠ/Lenka Bukačová

Taneční oddělení ZUŠ Evy Randové se loučí se školním rokem ve čtvrtek 28. června od 17.00 v Národním domě. „Příznivce scénického tance zveme na své vystoupení.

Tančit zde budou všechny děti tanečního oboru včetně těch nejmenších z přípravného kombinovaného studia," říká Martina Hroudová ze ZUŠ, spolupořadatelka, s tím, že byl letošní rok pro tanečníky ZUŠ Evy Randové opět velmi úspěšný.

„Přes okresní a krajské kolo jsme získali nominace na Národní přehlídku tanečního oboru ZUŠ ČR do Kroměříže s choreografiemi Probuzení do jara a Pospolu. Úspěch jsme slavili i v krajském kole postupové přehlídky dětských skupin scénického tance. Choreografie Propojené byla nominována na 29. celostátní přehlídku do Kutné Hory," uvádí Hroudová hrdě.

Nominaci z krajského kola postupové přehlídky scénického tance mládeže a dospělých získaly choreografie V hlavě a Přemožená. Tanečnice s těmito choreografiemi byly pozvány k účasti do Brna na prestižní večer soudobého tance Mezi městy.

„Je třeba vysvětlit, že hodnocení choreografií a výkonů tanečníků na přehlídkách scénického tance nejde systémem vítěz poražený.Tyto kategorie se v této oblasti tance „nenosí"," vysvětluje pořadatelka pro čtenáře Deníku.

Odborná porota, složená vždy ze zkušených tanečních, hudebních a výtvarných pedagogů i z aktivních tanečníků, podle ní posuzuje práci s tělem a taneční techniku s ohledem na věk dětí, hodnotí procítění a spojení s hudbou, spolubytí a vnímání se na scéně s ostatními tanečníky, jejich spontánnost projevu a práci s prostorem, vhodnost a výtvarnost kostýmů a celkové taneční a výtvarné pojetí choreografie. „Účast na celostátní přehlídce je pak nejvyšším oceněním práce pedagoga i tanečníků, neboť tyto přehlídky jsou tím nejlepším, co v daném roce na prknech tanečních sálů v republice vzniklo," doplňuje ještě a připomíná: „Scénický tanec není pro každého, tak jako opera, klasický balet nebo vážná hudba. Žádá si od tanečníka velmi osobní nasazení."

Vysvětluje, že tento druh tance neprobouzí v dětech primárně pocit rivality a soutěživosti, ale vede k citlivému vnímání hudby, k naslouchání svému tělu a svým pocitům a vědomé spolupráci a spolutvorbě s ostatními tanečníky, stejně jako k vlastní tvořivosti a improvizaci. Kdo mu propadne, už ho většinou v životě neopouští, ať již jako aktivní tanečník, či „jen" jako divák.

„Přijďte se tedy určitě už ve čtvrtek do ústeckého Národního domu podívat na naše choreografie. Třeba se pak také přidáte k nám a čekají vás zážitky," zve ještě na tanec Martina Hroudová.