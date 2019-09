Zve na 13 divadel, 19 představení a 4 premiéry. Velkou radostí budou také doprovodné programy. Předprodej lístků bude probíhat na webu Festivalkult.cz. Na otázky Deníku odpovídal Jan Kvasnička, zakladatel i pořadatel unikátního festivalu z Ústí nad Labem.

Letos bude zahájení KULTu opět v režii držitele Ceny Thálie Radima Vizváryho. Jak se spolupráce s Radimem odehrává?

Radim je jeden z nejlepších mimů v Evropě, skvělý choreograf a režisér. Dělá své inscenace pod hlavičkou MIME Prague, režíruje například v Národním divadle či v zahraničí, hraje v Losers Cirque Company, pořádá festival pantomimy. Pro nás je pocta, že se potřetí ujme zahájení KULTu. Spolupráce s Radimem nás baví a baví i naše diváky, proto se k ní opakovaně vracíme.

Co můžeme letos na zahájení vidět?

Opět to bude mix žánrů – pantomima, akrobacie, tanec, chůdy a další. Pokud vyjdou všechna povolení, tak by se v Ústí měl poprvé představit tzv. Wall Dance, tanečníci zavěšení na lanech tančící na stěně budovy. Zahajovací show se bude jmenovat Carpe Diem Ad Rivum – Užívej života nad potokem, v našem případě nad jednou větví Klíšského potoka, který protéká pod Lidickým náměstím, kde se show odehraje.

Komu bude tato show určená?

Rádi bychom oslovili i diváka, který běžně do divadel nechodí. Vybrané žánry a formát krátkých výstupů je velmi atraktivní. Doufáme, že divák, který zahájení uvidí si pak třeba vybere i něco z hlavního programu festivalu. Zahajovací show tradičně navštěvují celé rodiny s dětmi a myslím, že ani letos to nebude jinak.

Loni a předloni to tak nebylo. Bude se na zahájení vybírat vstupné?

Ano, ale symbolické. Bude se chodit po skupinkách s průvodcem. Jednotlivé výstupy mají omezenou kapacitu diváků a my chceme, aby všichni dobře viděli, proto každý bude muset mít svou vstupenku.

Festivalu KULT uvede celkem 19 představení. Jsou určena spíše konzervativním divadelním divákům, nebo lidem, kteří preferují moderní divadlo?

Takto to neumím rozdělovat. Chceme, aby byl program co nejpestřejší a oslovil co nejširší škálu diváckých skupin. Rozhodující je pro nás kvalita inscenací. Snažíme se z každého žánru přivést to nejlepší, co se na českých jevištích hraje. Proto je v programu Vitka divadla Husa na provázku, inscenace podle předlohy Kateřiny Tučkové věnující se osudu naší ve světě asi nejznámější hudební skladatelky a dirigentky Vítězslavy Kaprálové, Mýcení Divadla Na zábradlí či taneční představení Amazonky. Všechny sbírají ceny diváků i odborných porot. Sám nevím, zda jsem konzervativní divák nebo preferuji modernu. Ale vím, že mám rád poctivé divadlo a inscenace na KULTu jsou poctivé divadlo každým coulem.

Odhadnete, co bude první vyprodané?

To je většinou závislé i na kapacitě příslušného hlediště. Letos tipuji Mýcení Divadla Na zábradlí nebo představení Jacek staví dům divadla Bufet, které se odehraje v divadelním autobuse. Omezenou kapacitu má také Společenstvo vlastníků divadla Vosto5. V Praze bývá hned vyprodané. Podle té úspěšné inscenace byl dokonce natočen film, který bude mít po KULTu premiéru. Brzy vyprodaná bývají i dětská představení.

Co se naopak prodává pomaleji?

Horší to vždy bývá s tanečními představeními. Tam si teprve budujeme diváckou základnu. Léta se na KULT snažíme dostat Lenku Vagnerovou & Company. Konečně se to podařilo, tak uvidíme, jak to půjde s prodejem vstupenek. Její Amazonky budou asi technicky nejnáročnější představení festivalu. Je to dynamické, vizuálně atraktivní představení, které získalo prestižní Cenu Divadelních novin za koncept, režii a choreografii.

Vraťme se ještě k Radimovi Vizvárymu. Krom zahájení se bude podílet i na představení Heroes novocirkusových Losers Cirque Company. Jaká je jeho role v Heroes?

Radim tu hraje hlavní roli a dělal choreografii. Heroes měli premiéru minulý týden na festivalu Letní Letná a sklízí jednu skvělou kritiku za druhou. Povedlo se propojit dva pohybově odlišné světy, Radim Vizváry ztělesňuje to nejlepší dědictví tradiční pantomimy a akrobatická skupina vytváří protipól v artistice, což prý inscenaci mimořádně svědčí.

Ve stejný den, 11. října, jako budou Heroes, se odehraje premiéra inscenace Stepní vlk domácího Činoherního studia. Kdo vybírá premiérový titul pro festival? KULT nebo Činoherní studio?

To je samozřejmě volba Činoherního studia. Má na sezónu jasně daný dramaturgický plán a my jsme moc rádi, že do něj již tradičně zařazují jednu svou premiéru. Stepního vlka bude možno v rámci KULTu vidět i o dva dny později. Takže lze stihnout obě inscenace.

Co jste z programu už viděl a na co se nejvíce těšíte?

Viděl jsem Mýcení, Společenstvo vlastníků, Pusťte Donnu k maturitě a Jacek staví dům. Na Mýcení a Společenstvo vlastníků se moc rád podívám znovu, obě inscenace mne hodně bavily. Pusťte Donnu k maturitě je nekorektní „řachanda“ a myslím, že pobaví především ty, kteří pamatují nebo znají z vyprávění 90. léta. I na Jacek staví dům bych moc rád zašel znovu. Ale je tam omezená kapacita jen 25 diváků, tak dám přednost těm, kteří to ještě neviděli. Moc se těším na již zmíněné Heroes a na Vitku Husy na provázku. Herečka Tereza Marečková je považována za jednu z nejtalentovanějších mladých hereček; je hudebně velmi nadaná a za roli Vitky získala Cenu Divadelních novin. Navíc, když jsem četl o tom, co vše stihla Vitka Kaprálová za svůj krátký život, tak mi dost spadla brada. To je hodně silný příběh. No a samozřejmě Stepní vlk. To téma je mi v něčem blízké.

Dejvické divadlo letos nebude?

Letos ne. Jsme předběžně domluveni na příští rok, ale v Ústí je problém najít vhodný sál. Činoherní studio je vzhledem k zájmu diváků a k ceně Dejvického divadla příliš malé. Optimální by byl sál Domu kultury, ale staré vrzající židle bohužel znemožňují jakoukoliv kvalitní divadelní produkci. My tento sál můžeme využívat pouze pro novocirkusová vystoupení.

A co Demago Jirky Maryška, to bude?

Jirkův ostrovtip ke KULTu patří; již tradičně bude na samotný závěr festivalu.

Jak je to s programem pro děti?

Letos jsme posílili dětský program. Krom zahájení se odehrají dvě dětská představení. Divadlo DRAK přiveze Medovou královnu, tradiční drakovskou kombinace hravosti, krásných loutek, skvělých herců a muzikantů. Pohádka je vhodná již od 3 let. Druhým je Pohádka o Liazce Naivního divadla z Liberce. Inscenace, která vznikla při příležitosti 30. výročí největšího úspěchu automobilky LIAZ na rallye Paříž-Dakar. Tím bylo v roce 1988 druhé místo v kategorii kamionů. Pohádka, kde šoférovi, navigátorovi a mechanikovi pomáhá během závodění i řada pohádkových bytostí, například Šeherezáda nebo džin z láhve. Pohádka je určená pro děti od pěti let, ale užijí si jí určitě i dospělí příznivci rallye. Obě pohádky uvedeme třikrát, vždy dvakrát pro školky a školy a jednou večer pro rodiny s dětmi. Pokud by nějaká školka, či škola měla o představení zájem, prosím, ať nás kontaktuje.

Chystáte nějakou novinku oproti předchozím letům?

Ano. Před většinou inscenací budou dramaturgické úvody. Vždy 90 minut před začátkem představení. Dramaturg či režisér inscenace nechá zájemce nahlédnout do pozadí tvorby divadla, pokusí se divákům přiblížit svůj umělecký záměr nebo svou motivaci k výběru předlohy.

Kde všude se bude KULT odehrávat?

Bude to Činoherní studio, Hraničář, Severočeské divadlo, Dům kultury, Dům techniky, Café MAX a Lidické náměstí.

Kdo patří k nejdůležitějším partnerům festivalu?

Nejdůležitější jsou diváci. Pak samozřejmě všichni, kdo se na festivalu podílejí – technici Milana Hodise a Činoherního studia, personál všech sálů a vůbec všichni, kdo nám s něčím pomáhají. Může to být dohromady třeba stovka lidí. To vše stojí dost peněz, a my jsme moc rádi, že se můžeme opřít o tradiční generální a hlavní partnery akce a to Skupinu ČEZ, Město Ústí nad Labem a Ministerstvo kultury ČR a samozřejmě celou řadu dalších sponzorů a dárců.

Kdo patří do produkčního jádra festivalu?

Vedoucí produkce je Lenka Havelková, dramaturgický supervizor Filip Nuckolls, grafik Lukáš Franz, šéf techniky Milan Hodis a já.