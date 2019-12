Výtěžek svého již 29. vánočního benefičního koncertu, tedy až bude vše řádně spočítáno, věnují The Boom na konto Komplexního onkologického centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Zaznělo tak v DK Ústí více než čtyřicet čtyři hitů legendárních liverpoolských Brouků či jejich členů, Johna Lennona a George Harrisona.

Unikátní byl už koncert brněnské beatové kapely Synkopy 61. Tedy šestičlenného souboru, který oslaví v lednu 2021 šedesát let existence. Skupina nabídla Ústí před půl devátou hit Festival, vděčnou úpravy hudby klasiků Bacha a Mozarta i Černého racka, působivou píseň již zesnulého ex člena Synkop 61 i Hladíkova Modrého effectu Oldřicha Veselého. Ale Synkopy 61 nemohly zapomenout ani na své hity Formule 1,Válka je vůl či Casanovu. A také důkaz, proč jim říkají „Moravští Beach Boys“. Z repertoáru americké plážové legendy skvěle čistě zpívali Barbar Ann a Sloop John B. Očití svědkové s lehkou ironií tvrdili, že tak dobře to "Amíci" svého času ani neuměli. Pak klobouk dolů před Brňáky!

Ústecký plavec míří na Tokio

Než stihly Synkopy 61 po show podepsat svá CD a knihu, kterou o nich napsal litoměřický rodák Jiří Vondrák, spisovatel, televizní režisér i folkař vlastním jménem Vondráček, děkoval čtyřce The Boom, která ho tradičně podporuje, nevidomý úspěšný ústecký plavec Mirek Smrčka. Příští rok se nominoval svými úspěchy na cestu na šampionát do Tokia. Nelze, než mu neblahopřát i s jeho ústeckým trenérem Petrem Budínským.

Hned poté následoval na jevišti DK benefiční dar. Martina Chodacká, primářka ústecké onkologie, převzala z rukou Martiny Weberové, zástupkyně ústecké společnosti Adler Czech šek na 70 tisíc korun ve prospěch pacientů ústecké onkologie na Bukově. „Ale Adler dal peníze za sebe. Výtěžek bude teprve oznámen,“ upozornil Pavel Nepivoda, lídr skupiny The Boom.

Posléze plavec Smrčka na hudbu The Boom a jeho orchestru, na hity Beatles All You Need is Love, Strawberry Fields Forever, Let It Be, Yesterday či prasátkovou Piggies z „Bílého dvojalba“ Brouků tančil jako o život…

„Hrozně si užívám muziku The Boom, to, jak umí hrát s vlastním orchestrem hity Beatles. To prý Brouci živě u svých novějších alb nedělali. Těší mě, že jsem kamarád The Boom. A taky, že to potkalo právě mě,“ řekl ve velkém sále během koncertu úspěšný plavec Mirek Smrčka.

A než The Boom „odpálili“ čtyři šampusy přímo na scéně - a dali pak i napít tomu, kdo měl zájem a žízeň - došlo na proslulé hity liverpoolských legend: Imagine, Obladi – Oblada, svého času „ukradenou“ My Sweet Lord, podvodní „Yellow Submarine“, krásnou „Hey Jude“ se smyčci či na strhujícího „Sergeanta Peppera“. Finále koncertu spělo do „vítězného konce“ s prskavkami i zapalovači nejen fanynek. A to pěknou protiválečnou Lennonovou písní Happy X-Mass a přidanou „Give Peace A Chance“; to už byla půlnoc pomalu na spadnutí. A na úplný konec coby přídavek rockovější kousky LSD, Zpátky do USSR a Get Back.

Minimálně čtyři nové dívky sboru svého symfonického orchestru měli letos The Boom. Posílily ho členky ústeckých sborů Romance a Panoptikum, patří mezi ně i Zuzana Procházková. „S Janou Eichler Honsů, sbormistryní Panoptika, jsem tu letos poprvé. A s námi i další dvě kolegyně, ale některé holčiny jsou tu poněkolikáté. Takže je to taková pěkná synergie,“ konstatovala Zuzana Procházková z ústecké univerzity.

„Náš repertoár je pecka, zpíváme úžasné věci, užíváme si to. I hit Beatles Across The Universe je nádherný. K tomu není co dodat,“ nešetřila zpěvačka nadšením. „Když vidíte, jak se lidi houpou v sále, i sbor se na scéně spontánně pohybuje. Nemůžete si to tam neužít. Baví mě to o to víc, že na většinu diváků ze svého místa vidím.“

„Přišla jsem si i s dcerou užít hlavně Synkopy 61, obě je máme rády. Ale nezapařit si na Beatles, to bychom tu snad dnes ani nebyly,“ shrnula pěkný večer návštěvnice z Ústí. „Těším se zase za rok. Vlastně těšíme. Užijeme si to s The Boom a jeho orchestrem,“ hlásila na odchodů domů nadšená seniorka-pamětnice. „Copak si na nás asi Bůmácí vymyslí na třicátý koncert, na výročí? Minule nám slibovali Pavola Hammela, nebyla bych proti,“ dodala.