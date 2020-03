Současně upozorňuje na vystoupení vyhlášeného amerického tria Three for Silver v úterý od 20.00 do Národního domu v Ústí nad Labem. Ale proč ne, když trio Lucas Warford (zpěv, kontrabas, rezofonická kytara) Willo Warford (akordeon, zpěv a Corvin Zeklev (housličky, zpěv) právě brouzdá centrem Evropy?

A jak to Ondrášek dnes i zítra vidí? „Ono je to, skoro jako když nastydlý pěvec Pavarotti na cikánské svatbě po půlnoci huláká s písničkářem Tomem Waitsem americké evergreeny.“ Ano, právě tak si budete připadat na koncertech báječného hudebního tria Three for Silver.“

Three For Silver - Born To Trouble Zdroj: YouTube.com/Three For Silver

Doma jsou v dvoumilionovém Portlandu ve státě Oregon ve Spojených státech, kde třetina obyvatel je neameričanů - Asiati, Indiáni, černoši nebo Hispánci. Dělníci z loděnic, tvrďáci v martenskách, hazard, prostituce a atmosféra malého města se odrazila v jejich muzice.

„Publikum v Mostě a v Ústí čeká autorská směs folku, blues, country, klezmeru, calypsa a hospodských halekaček, vyladěná ročně na dvou stovkách koncertů v Americe i v Evropě. Tři sóloví zpěváci, tři akustické nástroje a fenomenální aranžmá,“ popsal očekávané Tomáš Ondráček.

„Parta bezstarostných volnomyšlenkářů hraje muziku bez hranic, kterou nestrčíte do žádné škatulky. Pasuje na slavnostní ceremoniál, k táboráku, na motorkářský festival ale i na mejdan. Three for Silver nemají kytaru, klávesy ani bubeníka, ale tahací harmoniku a kontrabas vyrobený z plechové vany, muzikanty nezajímá nic než dnešní publikum. Každý koncert je unikát a magnetický zážitek. Nenechte si to ujít.“