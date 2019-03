Tip Deníku: Dívka Talent 2019 v ústeckém Domě kultury

Ústí nad Labem - Celostátní soutěž pro dívky od 14 do 16 let Dívka talent, jejímž vyhlašovatelem je spolek Talent4you v zastoupení ředitelky Ilony Křížkové, která soutěž krásy v Plzni pořádá již přes dvacet let a se svým profesionálním týmem představuje nový koncept soutěže.

Finále ústeckého kola republikové soutěže krásy a dovednosti Dívka Talent 2019 se blíží | Foto: archiv

Základní kolo soutěže v Ústí nad Labem pořádá R.A.M Studio (Alena Remešová). Soutěž se konná pod záštitou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dívka Talent 2019 Ústí nad Labem Velká hradební 19,… Detail události › Základní kola soutěže probíhají v několika městech po celé naší republice. Z každého základního kola postupují maximálně čtyři nejlepší dívky do kola semifinálového, kde je následně odbornou porotou vybráno deset až dvanáct finalistek. Z finalistek je během finálového galavečera zvolena Dívka Talent pro daný rok. Semifinálové i finálové kolo, probíhá již tradičně v Plzni. Vstupné 200 korun.

Autor: Redakce