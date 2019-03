Ústí n. L. - Pět dní, jedenáct filmů, pofilmové debaty se zajímavými hosty a bohatý doprovodný program. To je festival Jeden svět 2019 v Hraničáři!

Jeden svět 2019 v Ústí nad Labem | Foto: pořadatel

Letos na téma Bezpečná blízkost. Poslední dobou často slýcháme o rozdělené společnosti. Zdá se, že v době politických krizí a otřesů, uprostřed rostoucích sociálních nerovností a na prahu nevratné klimatické změny lidé těžko hledají jistotu. O to více se v globalizovaném světě plném pochybností a nestability všichni snažíme najít své místo. Snažíme se definovat vlastní identitu a skrze ni najít skupinu lidí, se kterou si rozumíme. Skupinová identita je ale založena také na vymezování se vůči jiné skupině. Kde je hranice? Kdy jsme to ještě My a kdy už jsou to Oni?