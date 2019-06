Tip Deníku: Tři blízcí neznámí v ústeckém Hraničáři

Ústí nad Labem - Vydejte se do Hraničáře podívat na film. Bobby, Eddy a David přišli na svět v New Yorku na začátku 60. let jako jednovaječná trojčata. Hned po narození ale byli rozděleni a adoptováni různými rodinami.

Tři blízcí neznámí | Foto: archiv pořadatelů

Nikdo z nich neměl tušení, že má na vlas stejné sourozence. Po necelých dvaceti letech se souhrou šťastných náhod setkali. Promítání proběhne v úterý 4. června od 19.30 hodin. Vstupné stojí 100 korun, zlevněné 70 korun. Tři blízcí neznámí Prokopa Diviše 1812…

Autor: Redakce