Přijďte do Hraničáře strávit příjemné nedělní odpoledne plné her a výtvarných aktivit v prostředí galerie spolu se svými dětmi a našimi lektory. V průběhu odpoledne vás čeká otevření Hraveniště - herní koutek pro děti. ⁣

⁣

Prozkoumejte, čeho si architekt všímá, když navrhuje dům, i jak se staví celé město. Zábavnou formou se tak děti dozvědí základní principy o architektuře a stavebních prvcích.⁣

⁣

