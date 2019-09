Kdy: Sobota 28. září, od 13.00 hodin

Kde: Letní kino v Ústí nad Labem

Za kolik: Vstupné je zdarma

Festival dřeva je tradiční sportovně společenská akce v Ústí nad Labem pro rodiny s dětmi. A Stihl Czech Series 2019 je kvalifikační závod v mistrovství ČR, další se konají například také Karlových Varech, Sušici, Příbrami či v Ostravě.

Vítězové pak postupují do finále MČR 2020. Z něho zase vzejdou adepti na Mistrovství světa. Kvalifikačních závodů se účastní ti nejlepší v čele s vicemistrem světa a mistrem Evropy Martinem Komárkem. V každém závodě startuje 16 závodníků v disciplínách: Stock Saw – řezání klasickou motorovou pilou na čas, Standing Block chop – přesekání stojícího kmene o tloušťce 30 centimetrů, Single buck – řezání ruční pilo, Under hat chop – přesekávání ležícího kmene sekyrou, Hot saw – řezání třech kotoučů ležícího kmene na přesnost a čas motorovou pilou.

Timbersports je tradiční dřevorubecké sportovní odvětví pocházející z Tasmanie. Populární se stalo na přelomu 19. a 20. století převážně v USA a Kanadě. Od 80. let je populární i v Evropě díky Stihl Timbersports Series (Mistrovství Evropy (Světa). Na přelomu 80. a 90. let se stal Timbersports také TV sportem (Eurosport) a tím i extrémně populárním. V České republice se těší širokému zájmu příznivců bez ohledu na věk, vzdělání či předešlou profesionální průpravu.



Letos bude součástí závodu i exhibice reprezentačního družstva, které se účastní mistrovství světa v listopadu v Praze. Na festivalu nebudou chybět historické stánky s řemesly, občerstvení, aktivity pro děti a koncert pop rockové a hitové skupiny Žlutý pes. Ta zahraje od 13,30 hodin a celý festival tak zahájí. Brány letního kina se otvírají ve 13 hodin.