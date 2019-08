TIP NA VÍKEND: Kinematograf bratří Čadíků je zpět v Ústí

Od soboty 3. srpna od 20 hodin až do úterý 6. srpna do 23 hodin, Lidické náměstí v centru Ústí nad Labem, vstupné je dobrovolné. Tým bratří Čadíků se vrací letos do centra Ústí již posedmnácté.

Kinematograf bratří Čadíků. Ilustrační foto | Foto: Vladimír Havlíček

Kinematograf bratří Čadíků se vrátí do centra Ústí nad Labem na Lidické náměstí pod záštitou starostky Centrálního městského obvodu Hany Štrymplové. Se svou projekcí, s níž kino každé léto projede celé Česko, se letos poprvé představí na Lidickém náměstí. „Přijďte se sem podívat nejen na film. První den od 20 hodin zde zahraje nejprve populární hrobské Divadlo V Pytli. Další dny se od 20.20 do 21.45 postará o zábavu ústecká kapela Brass Bombers. Filmové představení zde začíná až po setmění, tedy od 22 hodin. V sobotu 3. srpna pak projekci odstartuje zdařilá česká pohádka Čertí brko, film režiséra Marka Najbrta s herci Markem Danielem, Ondřejem Vetchým, Janem Cinou či Janou Plodkovou. V neděli 4. srpna čeká diváky z kin úspěšná česká tragikomedie Chata na prodej. Snímek láká na defilé oblíbených českých herců, mj. Ivanou Chýlkovou, Jana Kačera, Terezu Voříškovou či Václava Koptu. Čertí brko - trailer Zdroj: YouTube.com/Totalfilm.cz O poznání temnější bude v pondělí 5. srpna romantický thriller Hastrman režiséra Ondřeje Havelky. V něm zazáří herec Jiří Maryško, ale hlavně Karel Dobrý jako Hastrman. Jako poslední nabídnou Čadíci v úterý 6. srpna komedii Po čem muži touží. Vstupné na přehlídku filmů je dobrovolné, výtěžek bude věnován na Konto bariéry´77. Tip Deníku: Africké trhy provoní Ústí nad Labem Přečíst článek ›

Autor: Radek Strnad