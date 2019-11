Kdy: V pátek 15. 11. od 20.30 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář

Za kolik: 230/spolu s FIK 3-denní akreditací je to 350 Kč

Je tu další víkendový festival ilustrace a komiksu. Od pátku 15. do neděle 17. 11. se na vás těšíme ve Veřejném sálu a Galerii Hraničář i jejich okolí. Zve na přednášky, workshopy, výstavy, koncerty. Na festival opět dorazí i zahraniční hosté,účast oblíbených nakladatelů je samozřejmost. Prodejní stánky nabídkou knihy a vychytaný merch. Lze se těšit na Jindřicha Janíčka, který za lustrace v knize Ústava získal cenu Czech Grand Design.

„Z Německa zavítají ilustrátoři Paul Waak a Tina Kaden,“ zvou organizátoři v čele s Martinou Johnovou.

Mezi další hosty patří M. Raudenský, David Černý, A. Bendáková, Trystero, Paseka, T. Kučerovský, Š. Jislová, N. Logosová, TV Estráda, N. Hoření i další. Přednášky i prezentace předvedou domácí i zahraniční hosté. Za zmínku stojí rozhovor s Jakubem Königem o jeho projektu Zvíře jménem podzim; trio stojící za komiksem Návrat Krále Šumavy (Vojtěch Mašek, Ondřej Kavalír, Karel Osoha)…

Nakladatelé (Paseka, Trystero, Xaoxax, Take Take Take i další) představí něco z toho, co se jim poslední rok povedlo i co chystají. Prodejní stánky jsou samozřejmost. Součást FIK jsou workshopy pro děti i dospělé, a bude jich dost. Akce začne v pátek spuštěním videoprojekce Jiřího Hölzela před Hraničářem v rámci projektu Forget Heritage, po něm hraje kapela „Zvíře jménem podzim“, Kittchen a spol.

Akce vrcholí v sobotu výpravou po výstavách, hosté je rozprostřeli v nevyužívaných prostorech Ústí. Výstava FIK FITNESS nabídne ukázku toho nej z ilustrace, kresby i objektové instalace od Janíčka, Waaka, Kaden, Černá a Hájkové.