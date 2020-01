Kdy: Sobota 18. ledna, 20.00

Kde: Čajovna U vysmátý žáby, Ústí nad Labem

Za kolik: 290 nyní čajovna, na místě 350 Kč, vstupenkyusti.cz

„Na scénu se loni Dunaj vrátil díky natáčení filmu Dunaj vědomí. I v Žábě hrajeme proto, že nás to spolu baví,“ řekl Deníku Pavel Koudelka. Potvrdil chystané turné s Ivou Bittovou, s níž hrál Dunaj už v letech 1986 -1988. Nyní vystoupí v sestavě Josef Ostřanský, kytara, zpěv, Vladimír Václavek, zpěv, kytara, baskytara, Pavel Koudelka, bicí, zpěv + Iva Bittová – zpěv, housle.

Iva a Dunaj natočili LP „Dunaj a Bittová“ (1988 Panton, reedice Indies, 2012). Na 2LP letos vydá Dunaj reedici unikátních nahrávek a jede turné. To však dle webu Dunaje sever Čech mine.

Pavle, stýská se vám po Mňáze?

V ní jsem byl 14 let, přesluhoval jsem, nestýská se mi. Dunaj mě baví.



Těšíte se na koncert v Ústí?

Všichni se těšíme. Jsem z Broumova, kraje zubatých žab, takže teď zubaté žáby zdraví Vysmátou žábu. Na základě toho se upekl i koncert v Ústí.

Vyrazíte na turné s Ivou Bittovou, vydáte 2LP. Souvisí to spolu?

Přímo ne, ale když už budeme dvojdesku vydávat, zkusíme ji i pokřtít. Pokud se to stihne, to se ještě neví. Ale vypadá to, že to zvládneme.

Co bude u Dunaje dál?

Máme rozdělané CD, hrajeme z něj sedm písní, čtyři máme rozdělané. Někdy během léta bychom pak chtěli jít i do studia a poté CD vydat.

Která z novinek je „vlajková loď“ nového repertoáru? A zazní i v Ústí?

Řekl bych, že jsou dobré všechny. Třeba písně Dunaj, Potichu a Chci. Mají ducha Dunaje, samozřejmě ale už zníme jinak, než dřív. Je to víc ušité na Vencu Václavka, aby se mu dobře zpívalo. Všichni jsme někde hráli, někteří dost aktivně, takže se to někde projeví.

V Dunaji bylo vždy cosi mystického. Jak se k návrhu vrátit se na pódia, byť na pár koncertů, stavěla Iva Bittová?

Vzala to dobře, byla ihned pro.