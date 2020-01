Muzeum má unikátní výstavy, pestré i poučné expozice. Více na www.muzeumusti.cz. Nová je tu od včerejší vernisáže výstava Kresby Miroslava Houry. Představuje kresby již zesnulé osobnosti ústeckého kulturního života 2. poloviny 20. století, vstup na ni je volný.

Muzeum vystavuje kresby Miroslava Houry. | Foto: Facebook muzea

Kdy: Od 10. ledna do 1. března

Kde: Klubovna Muzea města Ústí, přízemí Masarykovy 3. Vchod pro veřejnost je z Brněnské třídy.

Za kolik: Základní vstupné je 50 Kč, studenti a důchodci 30 Kč, děti či senioři nad 70 let zdarma

Kdy přijít: Otevřeno je od úterý do neděle od 9 do 18 hodin