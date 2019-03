Úspěšný dobrodružný, podmanivý a citu plný snímek států USA/Indie (2017), film Psí poslání divákům vypráví dojemný a podmanivě překvapivý příběh jednoho věrného psa (namluvil ho báječně herec Josh Gad). A ten pes nachází smysl své existence prostřednictvím životů lidí, které učí smát se a milovat. Během pěti desetiletí nás jeden hlas, hlas neúnavného psa, zavede na strhující a povznášející cestu, na které promlouvá k srdci všech lidí, kteří kdy milovali nějaké zvíře.

Přestože se během těch let postupně reinkarnuje do několika psů různých ras, je to jeho pevné pouto se spřízněnou duší jménem Ethan, které přenáší a inspiruje jednoho psa na jeho cestě za nalezením vlastního poslání a skutečného smyslu existence a pro svého chlapce.

A jak to vidí divačka? Režiséra tak podezírá, že je zakuklený romantik. Ty dojemné příběhy jsou tak líbivé, až jsou na hraně kýče. Rozdělení do pěti příběhů by mohlo fungovat, jen délka jednotlivých epizod nápad trošku shazuje. Jako příběh pro deštivé odpoledne to vůbec nemusí být špatné. Tedy pro ty, kteří mají chuť si pobrečet. (na ČSFD.cz 81 %).