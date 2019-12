Kdy: V sobotu 14. 12., v 19.30 hodin

Kde: DK v Ústí nad Labem

Za kolik: 180 Kč v předprodeji, 260 korun přímo na místě

Zazní tu hity Beatles s novou zpěvačku ve Velkém sále DK. Host je legendární brněnská beatová skupina Synkopy 61. Generální partner je benefice je i letos ústecká společnost Adler Czech.



„Skupina The Boom vznikla v roce 1990, od svých počátků se zabývá písněmi skupiny The Beatles. Od roku 1997 vystupuje s vlastním orchestrem složeným z profesionálních a poloprofesionálních hudebníků, díky kterým je možno živě reprodukovat studiové skladby z pozdější tvorby The Beatles v originálních aranžmá,“ řekl pro Ústecký deník Pavel Nepivoda, kytarista, hráč klavír i zpěvák The Boom.



Po hostech hrají Boom s orchestrem ve více než dvouhodinovém programu skladby z pozdějšího období Brouků. V originálních aranžích zazní Yesterday, Strawberry Fields Forever, All you need is Love, Penny Lane, I´m the Walrus, Let it be i další hity Beatles, ale Lennonovy a Harrisonovy skladby z éry po Beatles: Imagine i All things must pass. Na závěr zazní hity z Beatlemánie,“ slíbil Nepivoda.

V přísálí bude výstava fotek Boom z jejich tří návštěv Liverpoolu. Návštěvníci si mohou nechat tisknout na koncertě pořízené foto. Sál má místa k sezení i k stání. Výtěžek show po odečtení nákladů jde na konto Komplexního onkologického centra Masarykovy nemocnice.

Ohlédnutím za 29. beneficí je Afterparty The Boom 25. ledna v Motogaráži Předlice. Boom poděkují partnerům i hráčům orchestru. S firmou Adler tu dají výtěžek koncertu onkologii.

Soutěž

Na show lze vyhrát dva lístky v soutěži Ústeckého deníku.

Otázka je: Jak získaly Synkopy 61 číslo do názvu?

Pište na adresu ustecky@denik.cz, heslo je „Soutěž o Boom“. Připište do e-mailu své telefonní číslo, ať vás lze na výhru upozornit.