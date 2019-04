Ironicky zábavná pražská bigbítová parta Wohnout bratrů Homolových je na jarním „Máme na míň Tour“. Po Česku na něm po svém představuje zdařilou nahrávku Miss Maringotka, loňské listopadové album od Warner Music. Singl „Miss Maringotka“ ze stejnojmenné desky vznikal v lesích u Ústí nad Labem.

„Točili jsme na úžasném místě. Maringotky všeho druhu korespondovaly se skalnatou oázou plnou čerstvého sněhu. A byla zima. Naše role byly stanoveny tak, jak to k nám sedí. Tři zaprášené báby a Matěj drsnej švihák,“ říká Jan Homola.

Příběhový klip točil Michal Skořepa, se kterým kapela ráda dělá. „Na minulém klipu „Bída s nouzí“ jsem si užil, že si můžu hrát, na Miss Maringotka jsem si směl hrát víc. Není běžné, abyste poslali kapele jako scénář první totální schízu, co vás napadne, že to s kapelou ještě proberete, a oni vám napíšou: „Bereme to!“ Muselo se to stihnout za den, co jsem si vymyslel, musel jsem si vyžrat. Všichni kluci v čele s Matějem v hereckých výkonech neudělali chybu, byla to radost. Dostkrát jsem za kamerou měnil trenky. Baví mě točit pro Wohnouty pomalu víc než pro svou kapelu,“ uvedl režisér.

Hlavní roli vedle členů Wohnout dostala jediná dáma, pražská burleska a malířka vystupující jako Therese Rosier. Tak nakoukněte s ní do maringotky,“ zve rejža Skořepa.

Koncert se uskuteční v sobotu 6. dubna od 20 hodin v ústeckém klubu Doma. Vstupné je 290 korun.