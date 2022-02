Pán prstenů je zatím ohlášen na Amazon Prime Video na září, uvidíme, jak to dopadne. Mluví se o něm několik let, prosakují tajné fotografie z natáčení a provází ho pověst nejdražšího seriálu všech dob. Celkový rozpočet má přesáhnout miliardu dolarů. Očekávání fanoušků je mimořádné.

Vlna pobouření: Šaty jsou pryč, Disney obléklo Minnie Mouse do modrých kalhot

Je ovšem třeba připomenout, že děj se navzdory titulu odehrává tisíc let před původním příběhem J.R.R. Tolkiena a většina postav je jiných. Společnost Amazon koupila práva na Tolkienův svět za 250 miliónů amerických dolarů a chystá celkem pět řad a speciál.

Zatím se tu můžete bavit třeba dynamickým animovaným seriálem pro dospělé Legenda jménem Vox Machina, který je z úplně jiného ranku. Jeho hrdinové vyhlížejí na první pohled jako Avengers, je to však spíše banda ztracených existencí, které se živí jako nájemní žoldnéři. Více než spása planety je zajímají chechtáky v kapse a číše něčeho ostrého. Věřte, nenudí.

Sex, drogy a skandály

Na HBO Max se v lednu vrátil úspěšný seriál o dospívání Euforie. Také druhá řada zaštítěná opět kreativním šéfem Samem Levinsonem nahlíží zblízka do života středoškoláků, kteří tápou ve světě citů, drog, sexu a sociálních sítí. Mají to ztížené tím, že v městečku East Highland jsou životy všech neúprosně propletené. V čele hereckého obsazení uvidíme znovu herečku a zpěvačku Zendayu.

HBO GO nabízí Skandál po britsku, strhující rozvod vévody a vévodkyně z Argyllu, inspirovaný jedním z nejbrutálnějších právních případů 20. století. Skandální rozklad mediálně sledovaného vztahu nahlíží tvůrčí ženské duo Anna Sewitsky a Sarah Phealsová ze všech možných stran. Zkoumají tak zároveň i společenské a genderové klima poválečné Británie. V hlavních rolích potkáme Claire Foy (kterou proslavila role Alžběty II. Ze seriálu Koruna) a Paula Bettanyho.

Nejvíce nominací na filmového Césara posbíraly Ztracené iluze. Bodovali i Češi

Pro ty, kteří hledají oddechovou, ale chytrou zábavu, je na stejné platformě nová vtipná série Někdo, někde. Jeho hrdinkou je Sam Millerová, jejíž kila jsou na pováženou, smysl pro humor jí ale rozhodně nechybí. A to přesto, že žije v americkém „zapadákově“ Kansasu, v rodině, která laskavostí dvakrát neoplývá, a sebevědomí si musí budovat, sotva ráno vstane. Scénář je inspirován životem komičky a zpěvačky Bridget Everettové, která hraje titulní roli, a je vskutku odzbrojující.

Zombíci i nerudný novinář

Jihokorejští filmaři jedou dál na mocné vlně. Po úspěchu seriálu Hra na oliheň vyslali do světa další brutální novinku: All of Us Are Dead (Všichni jsme mrtví). Odehrává se na střední škole, kde se začne šířit záhadný virus. Kdo se nakazí, je hrozbou pro všechny živé a zdravé. Kdo koho přemůže? Nemrtví živé, nebo naopak? Z prvních záběrů je zjevné, že tu nepůjde jen o obyčejnou zombie podívanou, ale že nám tvůrci servírují i další podprahová sdělení.

Odstartovala i poslední řada vynikajícího seriálu na Netflixu Ozark. V temné historce o finančním poradci Martym Byrdovi, který se musel kvůli pletce s mexickým kartelem odstěhovat se svou rodinou z Chicaga do rekreační oblasti u jezera Ozark, aby se zde vypořádal se svými problémy a nakonec vybudoval impérium na praní peněz, dostaneme jeden z nejdynamičtějších a nejnapínavějších současných seriálových krimi thrillerů, ve kterém není o překvapení nouze.

A do třetice a pro oddech je na Netflixu i starý známý komik Ricky Gervais. Jeho autorská závěrečná řada Po životě o nerudném novináři skýtá naději, že se její hrdina konečně srovná se ztrátou partnerky, trochu se usměje a bude mluvit méně sprostě. A že jeho pes to snad všechno přežije s ním.

Od léta bude v ČR dostupná služba Disney+, nabídne díla od Marvelu i Star Wars

Svět podle nás nabízí Amazon Prime Video. Sledovat, jak tři autističtí spolubydlící proplouvají v seriálu Jasona Katimse druhou dekádou svých nejistých životů, je radost mixovaná s dojetím. Cíle jsou stejné: zamilovat se, mít přátele a práci, dospět. Cesty k nim ale vedou klikatými zákrutami. Podstatné ovšem je neztratit humor.

A propós… V létě se dilema, který kanál pustit, znásobí. Odstartuje u nás streamovací videotéka Disney+, jež byla zatím dostupná jen v některých zemích. Program? Produkce ze studií Disney, Marvel, Pixar a navrch kanálu National Geographic.

K vidění budou mimo jiné série Jona Favreaua nahlížející do světa Star Wars, respektive nechvalně známého lovce lidí Boby Fetta nebo rytíře Obi-Wan Kenobiho, komiksoví Strážci galaxie či populární Mandalorian. Dětské publikum potěší Doba ledová, jejíž ústřední postavou bude tentokrát praštěná lasice Buck, dojde i na Auta a Zootopii s vtipným titulem Zootopia+. Než slavné animáky dorazí, můžete si zatím s dětmi připomenout vtipný britský snímek Paddington nebo Lvího krále v reálných přírodních kulisách na HBO GO. Ostatně, kina také pořád hrají.