Třetí z letošních pěti koncertů festivalu Tivolí hudební léto v sobotu 18. července opět zaplnil zahradu restaurace Tivoli ve Velkém Březně.

Tivolí hudební léto ve Velkém Březně | Foto: Vilém Maruš

Třetí ročník zahájili něco po čtvrté hodině heavymetaloví New Black Jack s Romanem Apačem Krausem v čele a po nich pódium patřilo uskupení The Rumble of Skulls. Původně ohlášená kapela Krleš nakonec nedorazila.