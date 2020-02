Na plesové soupisce restaurace U Kastnerů v Trmicích je momentálně vypsáno deset akcí, 11. ledna začínali zahrádkáři, 27. března končí taneční maraton Základní škola Trmice. V sobotu 8. února přesně ve 14 hodin vystoupila na pódium vyzdobeného sálu předsedkyně Klubu seniorů Trmice Eva Tomsová a přivítala hosty na vybroušeném parketu.

Ples seniorů v Trmicích. | Foto: Miroslav Vlach

Všechny stoly byly obsazeny, pořadatelé hlásili vyprodáno. K tanci a poslechu hrála skupina Old Boys, nechyběla starostka Jana Oubrechtová, skvělá byla tombola. Začínalo se známým duetem Milana Chladila a Yvetty Simonové, potom přišla na řadu Ewa Farna a Věra Martinová. V další sérii došlo na polku a valčík, nechyběly lidovky i klasický ploužák. Ještě, že se nevyhlašovala dámská volenka, to by byla mela. Ženy byly v jasné převaze.