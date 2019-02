Koštov - Dominik Smutný (23) umí překvapit. Rodák z malé obce Koštov na Ústecku hraje na bicí v kapele libereckého pop zpěváka Sebastiana Navrátila.

S hudbou začal v šesti letech díky svému strýčkovi. Tetování má na celém těle, to první mu zařídil tatínek. „Nejvíc si cením otisku ruky mého dědy a mojí babičky, mně hodně blízkých lidí,“ ukazuje svá záda.

Od mládí vystřídal desítky kapel, umí na několik hudebních nástrojů. „V Ústí jsem hrál v Black Jack i v gotických Night Ravens, většina skupin byla pražských. Věděl jsem, že když začnu s nějakou místní, už se nedostanu dál. Tři roky jsem hrál s Miro Šmajdou z Česko Slovenské SuperStar, to už byly opravdu velké festivaly,“ vzpomíná. „A dost slušné peníze,“ dodává.

CO STOJÍ SLÁVA?

„Co stojí sláva?“ zajímám se. Část odpovědi znám, má jméno Ford Mustang. U Dominikova červeného bouráku se často návštěvníci koncertů Sebastiana zastavují. Jako nedávno v Teplicích.

Sebastian tu zpíval v červenci na festivalu Teplice Free Live na náměstí Svobody. Fanoušky a diváky na Dominikově voze láká udělat si u něj foto. Dává jim to na chvíli pocit, že je to auto jejich.

„Vždycky jsem chtěl mít velikej americkej vůz, aby dělal rachot, třeba Dodge nebo Chevrolet Camaro C6. Amerika při nízkých cenách benzinu za galon šetřit vážně nepotřebuje, tak dělají velké obsahy. Můj největší sen byl vždycky Ford Mustang, ale nikdy jsem si nemyslel, že se mi splní. A že ho budu mít úplně novýho. Asi před čtyřmi měsíci, když jsem si ho pořídil, jsem považoval za úspěch, že jsem si na to krásný auto ve svých třiadvaceti letech sám vydělal,“ láskyplně ukazuje foto nablýskaného luxusního vozu ve svém mobilu.

MUSTANG U GLOBUSU

„Když ho zaparkuju někde před koncertem nebo u Globusu v Trmicích, kam jezdím nakupovat, fotí se u něj třeba i celý rodiny. Prosí mě, aby si do něj mohli sednout a ať ho nastartuju, aby slyšeli, jak to zní. Ne že bych z toho neměl radost,“ popisuje příjemnější část své popularity.

„Sláva, to je to spousta zájmu fanynek, který kolikrát ani není člověku milý. Je to každý den jiný hotel, spousta cestování, během roku skoro nejsem doma. Moje holka z toho moc radost nemá. A když mám náhodou pár dnů volna, teď to byly čtyři dny bez kapely, zase skoro nevím, co s nimi. Nudím se,“ prozrazuje muzikant.

„S hudbou ještě zdaleka končit nechci, vždyť jsem teprve naplno začal. Ale až to někdy přijde, mám jednu jistotu. Po dědovi jsem zdědil firmu, která školí řidiče vysokozdvižných vozíků. Mám osvědčení, jsem instruktor. I to mi vydělalo na mustanga,“ přiznává. „Jen už se teď při hraní se Sebastianem to školení nedá stíhat. Máme spolu moc koncertů,“ vysvětluje.

Sebastiana Dominik doprovází s kytaristou Jakubem Mahdalem, hrál s ním už u Miro Šmajdy. V Dominikově kapele H4S hrál na kytaru Johnny B. z úspěšných ústeckých Idio and Idio, zpívala tu Sabina Křováková známá ze SuperStar.

„Šikovnej režisér a kameraman Kuba točí pěkný klipy. Teď dělal video Milana Peroutky, který se prosadil v TV soutěži Tvoje tvář má známý hlas,“ prozrazuje Dominik. Mít takového „univerzála“ v kapele je pro Sebastiana výhoda. Jakub mu točil klip ke skladbě Hvězdy, která dala jméno první desce.

Album s ním Dominik netočil, před letošním letním turné se musel jeho písničky naučit skoro přes noc. Historie se opakovala, o tři roky dříve se podobně za pár dnů učil patnáct písniček Mira Šmajdy.

PEROUTKA A DCERA PRACHAŘE

Právě díky hraní u Šmajdy poznal kamarády z muziky, Milana Peroutku i dceru Davida Prachaře, Marianu. Od nich už vedla přímá cesta k Sebastianovi, který mu sám „hodil laso“.

„Nahradil jsem kluka, který s ním začínal. Už to nezvládal. Každý si myslí, že jen jezdíme po koncertech a je to fůra zábavy. Tak snadný to není. Lidi jen vidí, že mám Forda Mustanga a Sebastian taky úplně nový vůz. Tím si oba plníme sny, ale určitě to není jen o tom,“ tvrdí Dominik.

„Se Sebastianem jsme si dali asi půlhodinovou zkoušku v Praze a hned na to hráli troják, tři koncerty v jeden den,“ vzpomíná bubeník na události jara. A od té doby už se nezastavil.

„Dost jsme si nedávno užili koncert na festivalu Benátská! v Liberci, kde je Sebastian doma a my se tam dost těšili. V poslední době je to vážně jízda, za měsíc máme i 24 koncertů, za víkend je to pět i víc. A to je hrozný,“ popisuje Dominik své nasazení. „Domů se skoro nepodívám. Jen si tam jedu vyměnit oblečení. A pak zas hurá na turné,“ dodává.