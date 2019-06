Moderátor Radek Štol vyzpovídá od 19 hodin herce Davida Novotného, sportovního redaktora Vlastimila Vláška a obchodního manažera rozhlasu Jana Křemena. „Ke slavným hostům mám stále respekt,“ říká Radek Štol.

Vaše talk show vznikla zajímavým způsobem. Mohl byste ho přiblížit?

Před pěti šesti lety jsem trávil večírek se svými přáteli. Hráli jsme hry a jedna z nich byla pantomima, kde se hádal televizní pořad či seriál. Já jsem si vylosoval úvodní nástup Jana Krause do show. Přátelé ihned uhádli, o jaký pořad se jedná, a začala debata na téma talk show jako takové. Tak vznikla myšlenka vytvořit si vlastní show. Máme za sebou první sérii čítající pět dílů. První čtyři se natáčely v kulturáku v Dobkovicích, pátý v divadle v Děčíně.

V čem se liší vaše show například od Show Jana Krause?

Snažíme se pořad dělat lehce jinak. Určitě neřešíme politiku, nemučíme hosty na gauči nepříjemnými otázkami, snažíme se o přátelskou atmosféru. V té má host největší prostor. Show občas okořeníme vystoupením nebo ukázkou s hostem. Zavařil jsem si s kuchařem majícím michelinskou hvězdu, boxoval s mistrem světa nebo tančil s tanečnicí ze StarDance.

Podobně jako v Krausově pořadu i u vás usedají hosté na červenou pohovku. Je v tom nějaký záměr?

Naše show má stejný vizuál. Dělat talk show je velmi obtížná věc, natož na vesnici. Proto jsme sáhli k osvědčenému červenému gauči. Ten je v Čechách symbolem zábavy a především talk show.

Pro inspiraci jste vyrazili přímo na natáčení Show Jana Krause. V čem byla tato návštěva přínosná?

Ano, to je pravda. Nechtěli jsme, aby divák nebo host poznal, že to děláme poprvé. Návštěva v divadle Archa nám pomohla vyřešit vpouštění diváků do sálu. Na svá místa přicházejí patnáct minut předem. Také jsme zjistili, že je důležité mít přehled o čase, pro každého hosta je vyhrazeno třicet minut. Zkoumali jsme, do jakých prostor dát hodiny tak, abych na ně viděl jen já.

Ústecký díl Talk show Dobkovice se koná v zahradě Českého rozhlasu Sever. Na co se mohou diváci těšit?

Pod širým nebem bude jedinečná atmosféra. Talk show se venku nedělají, bude to něco nového. K tomu se přidá porce humoru a přijede herec David Novotný alias Jarda Kužel z Okresního přeboru. V říjnu bude na diváky čekat pravá talk show se vším všudy v Hraničáři.

V čem jste se posunuli za dobu, co talk show děláte?

Díl od dílu se náš tým zlepšuje. Osobně se cítím lépe než před prvním dílem, tehdy jsem chodil v zákulisí jako tygr v kleci. Nyní si člověk více věří a nebojí se slavných hostů. Musím ale říct, že k nim mám vždy respekt.