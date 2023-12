/ROZHOVOR/ Vánoce jsou jeho nejoblíbenější svátky a do Ústí se vždy rád vrací. V krajské metropoli zahraje populární kapela UDG v pátek 8. prosince. „Máme připravený velmi dlouhý playlist písní, které jsme se snažili obměnit tak, abychom nebyli stále stejní a tak jsme vytáhli i písně, které jsme na pódiu nehráli opravdu dlouho. Koncert bude vánočně perný,“ říká zpěvák UDG Petr Vrzák, který jako většina členů kapely, pochází z Ústí nad Labem.

V ústeckém Národním domě od 20 hodin vystoupí zpěvák a skladatel Patrik Malý a od 21 hodin se představí UDG. Lístek přijde na 430 korun, vstupenky lze koupit na www.xticket.cz. Kapelu před Vánocemi ještě čekají koncerty v Českých Budějovicích (9. prosince), v Ostravě (15. prosince) a v Pardubicích (16. prosince). Autor textu a zpěvák kapely se znají ze studií na gymnáziu Stavbařů, dnes gymnázium Dr. Václava Šmejkala, a proto si tykají.

V ústeckém klubu Doma jste většinou odehráli poslední koncert v roce a pak už vás čekalo vánoční volno. Letos je vše jinak. Změna je život?

Posledních pár let je jsme vždy hudební rok zakončili v ústeckém klubu Doma. Z klubu jsem pak odešel k našim domů a přede mnou už byly jen Vánoce. Ani vlastně nevím, proč jsme posunuli letošní koncert o pár dní dřív, takže nás pak ještě do konce prosince pár koncertů čeká. Nedávno jsem se byl v Nároďáku podívat na koncertě Davida Kollera a potěšila mě rekonstrukce a nový zvuk, který z poměrně náročného sálu udělal super místo pro koncert. Bohužel mne dost mrzí, že sál klubu Doma se v tomhle směru vůbec neposunul a v podstatě chátrá, a tak jsme se rozhodli přehodit náš domácí vánoční koncert právě do Nároďáku. Takže jak říkáš, změna je život.

Jak se těšíš do Ústí?

Já se těším do Ústí vždy. Ať přijíždím autem, vlakem nebo dodávkou, vždycky koukám kolem sebe a říkám si jak aspoň tu krajinu tady máme hezkou. Jako dost se toho v Ústí pokazilo, ale stále je to pro mě místo, kde se cítím doma.

Po Ústí máte ještě tři koncerty. Na co se mohou vaši fandové těšit?

Tento rok máme do konce roku v plánu ještě pár koncertů. Vystoupení v Českých Budějovicích je hned následující den po Ústí což, je je důvod, proč se letos bohužel nemohu po koncertě příliš dlouho zdržet. Určitě přijde spousta kamarádů a známých, a pivo si s nimi určitě dáme. Party do rána ale tentokrát nečekám. Máme připravený velmi dlouhý playlist písní, které jsme se snažili obměnit tak, abychom nebyli stále stejní a tak jsme vytáhli i písně, které jsme na pódiu nehráli opravdu dlouho. Koncert bude vánočně perný.

Před podzimní tour jste měli soustředění v Doubici, což je vaše oblíbené místo….

Do naší oblíbený Doubice jsme se vrátili po letech. Několik soustředění jsme poslední roky trávili v Josefově Dole v Jizerských horách. Obě místa máme strašně rádi a na obou místech máme kolem sebe partu výborných lidí.

Nedávno jste měli v kapele dovolenou. Letěl si někam za teplem?

Každý z nás trávil dovolenou jinak. Vím, že kluci se rozjeli do světa. Já zvolil dovolenou u nás v Čechách a pak na skok na polskou stranu Krkonoš do Szklarske Poreby a na Slovensko do Bratislavy. Byly to spíš výlety na prodloužený víkend a všechny byly super. Dost toho s přítelkyní nachodíme a Kačenku pak z toho bolí nožičky. (úsměv)

Jak se těšíš na Vánoce?

Na Vánoce se těším jak malý kluk. Jsou to moje nejoblíbenější svátky v roce. Miluju na nich úplně všechno – stromek, pohádky, jídlo, svařák, sníh, koledy, vůni mandarinek, purpury…

Příští rok uplyne 20 let od doby, co jste vyhráli Coca-cola Popstar. Vítězství v soutěži vás katapultovalo mezi českou hudební špičku….

Nedávno, když jsem byl zrovna v Bratislavě, jsem si na to vzpomněl, protože právě do Bratislavy jsme po vítězství v soutěži jeli natáčet reklamní spot pro Coca-Colu. Vítězství v soutěži nám tenkrát dost pomohlo a vykoplo nás na velký pódia. Přišlo první vydavatelství, manažer, první profi deska. Bylo tu super. Od té doby se toho fakt stalo strašně moc a kdyby to bylo možný, rád bych to prožil celé znovu.

Plány na příští rok?

Z kraje roku bychom chtěli dohnat všechny resty, které máme, takže bychom chtěli dokončit DVD z našeho výročního koncertu ve Fóru Karlín. Pak se těšíme na pár soustředění, kde budeme skládat nový písničky. Vše povede k vydání nové desky. Od té poslední už uplynou 3 roky, tak se těšíme na nový věci. Skládání písniček je ta nejhezčí věc na celé kapele.

