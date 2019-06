Areál Letního kina se pro veřejnost se otevře v neděli 23. 6. ve 13:00.

VIP zóny se otevírají ve 14:00.

V místě vstupů do areálu je omezené parkování a snížená rychlost na 30 km/h pro bezpečnost

Horní vstup je pouze pro zakoupené vstupenky a pro návštěvníky, kteří si chtějí vstupenky zakoupit na pokladně.

Spodní vstup je jak pro zakoupené vstupenky, tak i pro návštěvníky, kteří si chtějí koupit lístek v pokladně, tak i pro VIP vstupy a vstup přes Guest List.

Vstupenky je možné koupit na místě v pokladně (horní i dolní). Platba pouze hotově.



Při vstupu probíhá kontrola vstupenek, mějte je, prosím připravené pro hladký průchod do areálu.

Při vstupu do areálu je prováděna bezpečnostní prohlídka.

Vstup není povolený s velkýma zavazadlama.

Povolené jsou pouze malé osobní tašky.



❌ Zakázaný vstup je s tekutinami

❌ Zakázaný vstup je s jídlem

❌ Zakázaný vstup je se zbraněmi

❌ Zakázaný vstup je podnapilým a lidem pod vlivem omamných látek

❌ Zakázaný vstup je s deštníky

❌ Zakázané je vnášet profesionální video a foto techniku



Akce není vhodná pro děti. Na akci se konzumuje alkohol a je provozována hlasitá hudební produkce.

V případě, že se rozhodnete děti vzít, je to pouze na Vaši odpovědnost a hradí plné vstupné.



Kompletní řád akce najdete na webu www.usteckedevadesatky.cz



V areálu je k dispozici pitná voda od SČVK



Toalety jsou umístěny na horním náměstíčku a otevřené jsou také toalety nad tribunou



V místě akce je zdravotník pro základní ošetření



Jakékoliv narušení veřejného pořádku akce bude řešeno vyloučením aktéra z areálu bez možnosti návratu



Na akci se pořizuje profesionální foto a video report, návštěvník vstupem na akci souhlasí s pořizováním záznamů a jejich zveřejněním.



Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit program akce a pořadí vystupujících



Předprodej lístků online končí v sobotu ve 23:59, poté budou lístky k prodeji jen na místě - Pokladny se otevírají ve 13:00



Užijte si to



Na cestu z akce zvolte MHD nebo Taxi, alkohol za volant nepatří