Pozvednout kulturní život v Ústí nad Labem. Takový cíl si dala Univerzita J. E. Purkyně (UJEP) a zapojila se do spolupráce s mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Elbe Dock.

Druhý ročník věhlasné akce, která chce letos dát šanci debutujícím filmařům ze střední Evropy, začíná právě dnes, v pondělí 27. května. „V roce 2017 jsme převzali organizaci desátého ročníku Ceny Pavla Kouteckého pro nejlepší české dokumenty. Deset let probíhala řada nominačních projekcí a slavnostních vyhlášení vítězů v Praze. Naší ambicí bylo vytvořit světovou událost, světový filmový festival s místní kulturou. Ten ale musí mít nějakou osobitou lokální kulturu, a to nám v Praze smysl nedávalo. Cena se tak přetransformovala do festivalu Elbe Dock,” řekl pro univerzitní časopis Silverius ředitel festivalu Filip Kršiak s tím, že organizátoři by rádi z festivalu vytvořili největší kulturní událost v kraji.

Tak bavil festival Elbe Dock loni:

Oslovení UJEP ke spolupráci bylo logickým krokem i proto, že festival připravil různé masterclass, tedy speciální odborné lekce pro studenty či workshopy. Pořadatelé se chtějí více propojovat s mladými lidmi a mluvit s nimi o dokumentárním filmu. Témata nominovaných filmů ukazují absurdnost ve všech smyslech života, ať už jde o bizarnost přístupu k migrační otázce nebo nesmyslnost válečného konfliktu.

Do spolupráce na festivalu s ambicí stát se významnou lokální akcí se zapojily hned tři fakulty UJEP. „Jde o filozofickou, sociálně ekonomickou a fakultu umění a designu. Koncem května zde bude probíhat zajímavý program promítání a workshopů, prostor před budovou fakulty umění a designu se na jeden večer stane letním kinem pro projekce filmů FC Roma, Poslední autoportrét a Kibera: Příběh slumu,“ upřesňuje zapojení UJEP prorektor pro vnější vztahy prof. Pavel Doulík.

Elbe Dock společně s univerzitou nabídne velký studentský program na téma fiktivních dokumentů. Studenti si v průběhu workshopů vyzkouší manipulovat obrazem a zkusí si založit fiktivní start up. O situaci německého dokumentárního filmu bude vyprávět odborník Christian Hissnauer, který se dlouhodobě zabývá mockumentárním filmem. Jeho přednáška bude reflektovat i mockumenty, které účastníci mohou na festivalu vidět. Jde o Fraktus o fiktivní kapele chystající svůj velký comeback, a Spiknutí: Měsíc odhalující všechny vrstvy německé povahy, která by se ráda dostala až na samotný Měsíc.

„Spolupráce s naší univerzitou se realizuje i v rovině benefitů. Naše koleje poskytnou účastníkům festivalu slevu na ubytování, všichni studenti i zaměstnanci UJEP mají účast na festivalovém programu zdarma,“ uzavírá prorektor Doulík.

Vyhlášení všech tří soutěžních kategorií proběhne podle mluvčí UJEP Jany Kasaničové v sobotu 1. června, a to během slavnostního zakončení festivalu v Činoherním studiu. Podrobný program festivalu, jehož mediálním partnerem je i Ústecký deník, zájemci najdou na www.elbedock.cz.

Tomáš Prchal