Koncert legendární hiphopová kapely PSH zažil v pátek 26. května Národní dům. A ústecké fanoušky to bavilo. Národní dům hlásil vyprodáno.

Koncert PSH v Národním domě v Ústí nad Labem. | Foto: se svolením Miroslava Solaře

Koncert si nenechaly ujít dvě stovky návštěvníků. Lidé se bavili do noci se svými idoly. Zazněly skladby z posledního alba Debut. Fanoušci vyzkoušeli své hlasivky například v písních Fuck off i Já to říkal.