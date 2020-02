Skotská rocková kapela Nazareth vystoupila v pátek v Ústí nad Labem na zimním stadionu.

Na koncertě zazněly na největší hity jako Dream On, Where Are You Now či balada Love Hurts. Jako speciální host vystoupila skupina Turbo, která musela několikrát přidávat.