V Kulturním domě proběhl v sobotu 25. února večer maturitní ples Obchodní akademie a jazykové školy v Pařížské ulici v Ústí nad Labem. Tentokrát s podtitulem Pařba ve Vegas. A pařba to rozhodně byla.

Kromě klasického programu jako je předtančení nebo šerpování vystoupila na plese třeba taneční skupina Gebert, o skvělou muziku se postarala kapela The Elevators a o zábavu Pavel Cejnar. "Je to tady skvělé, všem holkám to tu moc sluší, a ten nápis venku je taky parádní," bavil se účastník plesu Martin.