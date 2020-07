Založil ji v Teplicích zpěvák, autor hudby, kytarista i hráč na klávesy Mirek Wanek. „Existujeme od roku 1985. Pro naše aktuální půlkulaté jubileum jsme vymysleli s grafikem Martinem Velíškem název „35 let dobře namazáno,“ řekl lídr a motor UJD Wanek (57let), nejstarší člen kapely. Jeho syn, osobitý písničkář Jakub Čermák, v UJD nehraje. Druhý věkově nejstarší člen UJD je nápaditý kreslíř Velíšek. To on vytvořil a vymyslel pestrou image aktuálního turné „35 let namazáno“, na obrázku tu jede prase na lyžích. Dál je UJD Pepa Červinka (16 let, basa, zpěv), Adam Tomášek (15 let, trubka, zpěv) i Vojta Bořil (u Wanka je 4. rok, bicí). Stejný tým, jen bez Velíška, slaví hudbou s fanoušky 35 let v pátek večer v Ústí. Hostem bude Will Eiffell, vstupné je 250 korun v předprodeji a 350 na místě.

„V Ústí jsme měli hrát 2. květnový víkend na Útulek Festu 2020. Měly tu znít hlavně písničky našeho alba „Kry“ (2018). Zní jich tu šest, ale jsou dlouhý; tvoří téměř 2/3 repertoáru,“ ví lídr UJD. Nevynechají starší kousky; od nejstaršího „Jo anebo nebo“ přes novou verzi „Uší“ z CD „Tři křížky“ (2015) i něco z „Hollywoodu“ (1993). „Kry vyšly loni, zatím jsme je moc nehráli. Krom existencionálního a filosofického kontextu obsahují téma míjení, ztráty soucitu i lidství a empatie v souvislosti s uprchlíky. Slovo Uprchlík se snad ani nepoužívá, lidé mají asi černé svědomí. Rádi jim říkají migranti. Zapomínají, záměrně, že většina těchto lidí prchá před válkou, bombami, hladem. To je jedna stránka věci. Druhá je ta konkrétní. Když je na moři loď plná lidí, 200 - 300 sta se jich tísní na bárce, tak do nich nemůžu strkat tyčí, cpát je pod vodu! Musím je chránit. Děsí mě, jak se k tomu staví někteří lidé na internetu. Nejradši by uprchlíky odstranili, zapálili, zničili. To je totální barbarství, hnus,“ je si jist Wanek.

Co pro UJD znamenalo "koronavirové volno"? Nudu, čas na novou tvorbu?

Slovo nuda neznám, mám tolik restů a projektů v hlavě, že mi to myslím vystačí do konce života. Ta situace znamenala rušení koncertů, což mělo za následek radikální omezení příjmů letos i pro příští rok; autorské honoráře za koncerty chodí s ročním zpožděním. Od ledna jsem pracoval na CD „Moravian Meeting“ s Ralphem, zpěvákem Rasidents, a téměř ho dokončil před krizí; ale 16. 3. jsem musel opustit studio u Brna a jet domů. Tím se vše o pár týdnů zpozdilo, ale nakonec jsem to dokončil a v červnu CD vydali v Rakousku. Vlastně se mi volno hodilo, pracoval jsem i na obalu, měl víc klidu. Taky jsem pracoval na zahradě, na některých drobných dřevostavbách atd. Nenudil jsem se, jen mi chybělo živé hraní.

Vyhnulo se okolí UJD nakažení coronavirem?

Ano za kapelu i naše blízké. Fanouškům nevím, neznám je všechny osobně, ale doufám, že jsou OK. Nevím o nikom, kdo by se nakazil. A to bydlím v Církvici, teď považované za jedno ze tří největším ohnisek; ve skutečnosti to byla jedna malá provozovna stojící mimo obec se zaměstnanci odjinud.

USA v epidemii dopadly asi nejhůř. Přišlo vám to líto?

Situaci tam sleduji, jsem v kontaktu s většinou kamarádů a známých, nikdo nakažen není. Jedné mojí kamarádce z Houstonu zemřel tatínek, bylo mu ale přes 90 a byl nemocný. Největší strach jsem měl o své přátele z Residents, nejsou nejmladší, a o beatnickou básnířku ruth weiss, které nedávno bylo 91. Je v pořádku, žije v lese, tam nikdo nepřijde. Já trávil v USA dost času, měli jsme tam 20 turné a na 700 koncertů téměř ve všech státech. Pro mě jsou to konkrétní lidé i konkrétní místa. Je to podobné jako 11. 9. 2001, koukal jsem na tu zkázu v TV a ta místa znal. Moje první manželka ve dvojčatech pracovala a ten den zaspala. Bydlela na upper Manhattan a dolů na jih už ji pak nepustili. Myslím, že za situaci v USA může velkou měrou jistý typ kreténismu i nabubřelosti jejich presidenta; jde o podobný typ, jaký máme my, jen s větší mocí a s malinko menší pitoreskností.

Jak vnímáte kroky šéfovů světových velmocí Putina i Trumpa?

Oba jsou bezskrupulózní hajzlové, za jiných okolností by asi mohli být dobří přátelé. Putin je ale nebezpečnější, je diktátor, nemá nad sebou kontrolu a je brutální. Jak je v Rusku dlouho zvykem, každý spor se řeší přinejmenším žalářem, častěji vraždou. Proto mi tak vadí to strhávání volantu na Východ, úchyl na Hradě nás táhne někam, odkud jsme se zaplať Pánbu vyhrabali. Amerika je demokratická země. I když tam teď vládne stejné sebestředné macho jako v Rusku, jen je tam dost pojistek, aby z toho nevznikla totalita. V Rusku už de facto je. Ale je třeba rozlišovat mezi putinovským systémem a Rusy jako takovými. Ty je potřeba spíše litovat, než nenávidět.

Chápete, jak jsou Spojené státy americké naštvané a na nohou po rasových bouřích po policejní zvůli a vraždách Afroameričanů?

Opět to jde na vrub politice Trumpa, jeho "vzpoura bílých mužů" nese své ovoce. Jsou to složité věci a jistě se na obou stranách děly a dějí nespravedlnosti, ale to vše už v USA bylo a poměrně úspěšně se z toho vyhrabaly od 60. let do 90. let, což vyvrcholilo zvolením Obamy. Ale lidi jako Trump jsou rasisti, mají pocit nadřazenosti, potřebují lidi dělit a štvát jedny proti druhým. Už slovo rasismus je rasistické - rasa neexistuje, jsou jen lidi, možná národy a jistě pohlaví. Nicméně ani pohlaví netřeba zmiňovat. Když někdo něco ukradne, jaký smysl má oznamovat, že to byla žena či muž? Nebo černoch či Rom? Co to má co společného se zlodějstvím? Zloděj je ČLOVĚK, který něco vzal a má být za to potrestán. Jeho pohlaví, věk, národnost, barva kůže atd. s tím nemá nic společného, a kdo říká, že ano, potřebuje házet všechny do jednoho pytle. Olga Hepnerová zabila autem 20 lidí. Jsou všechny české bílé ženy vražedkyně? Je to pitomost a taky to nikdo nepsal - bílá mladá žena zabila…

Reagovaly na bouře písničky UJD?

Bouře jsou výsledkem určitého způsobu myšlení a dlouholeté netolerance. Já v písních k toleranci všeho druhu vybízím roky a tohle se z toho nevymyká. Z tohoto pohledu by takovou reakcí mohla být už naše první píseň „Jó nebo nebo“ - mám rád ty co začínaj rozlišovat. Nemám strach z nikoho, jen ze sebe. Abych nepřišel o toleranci, neztratil sebe.

V čase FPB v 80. letech, byla vaše hudba plná vzteku na sociální nespravedlnost. Mohly by se do repertoáru UJD vrátit i skladby F.P.B.? Mají dál sílu, roztančí i baví.

Máme program „Už jsme doma hrají písně FPB“, kde zní 21 písniček ze starého repertoáru. Hráváme to tak 5x do roka.

Točili jste album se zpěvákem Residents. Kdo to vymyslel, po kolikáté jste spolu hráli?

Byl to koncert, který měl podpořit výstavu The Residents v Olomouci. Nenahrálo se CD, ale koncert. Jelikož ale nebylo tolik peněz, nahrávka je jen stereo z mixu a tak tam plno zvukových informací chybělo. Točili jsme pomocné linky ve studiu a nakonec vše míchali dohromady. Výsledkem je (doufám) dobře poslouchatelný živák. Byla to naše 3. spolupráce, nejprve jsme s nimi hráli v představení „Freak Show“ (1995). Tam UJD byli kolektivním hercem, v rozšířené podobě představovali cirkusovou kapelu. Já byl dirigent a hudební ředitel představení, i aranžér a spojka mezi muzikanty a The Residents. Pak jsem překládal jejich texty, a s Karlem Císařem vydal knihu „Mezi čtyřma očima“, dodnes nejúplnější kolekci jejich textů. Jsou v ní desítky fotografií, které předtím ani potom nebyly nikde publikovány. To CD se jmenuje „Moravian Meeting“ a moc si vážím toho, že jsme dostali šanci něco takového podniknout. Je to krásný dárek k pětatřicetinám UJD.