První premiérou nové sezony bude balet Louskáček. „Jde o často reprízovaný titul, i pro jeho oblibu se k němu opět vracíme,“ připomíná ředitel divadla Miloš Formáček.

Bude se Louskáček lišit od předchozích uvedení?

Opotřebovanost jeho dekorací i kostýmů je tak velká, že inscenace vyžaduje kompletní obnovu. Pouštíme se tedy do renovace inscenace, navíc do baletu přicházejí noví lidé. Baletní soubor proto Louskáčka v nastudování dirigenta Milana Kaňáka cítí jako novou premiéru.

Zasněžená romance, druhá premiéra sezony, bude swingový muzikál. Jakou roli tu v něm bude hrát herec Pavel Trávníček?

Romance je pro nás nový druh divadla, vstup do něčeho, co jsme nikdy nedělali. Je s ním spojen swingový orchestr, tam očekáváme v inscenaci i stepová čísla. Pavel Trávníček má zkušenost už z Romance z 90. let z inscenace v Karlíně. Hrál hlavní roli Glenna Millera, v Ústí se k ní vrátí.

Dále slibujete Fridu. Můžete ji přiblížit?

Jde o autorskou práci režisérky Mariky Hanouskové. Popsala v ní život mexické výtvarnice Fridy Kahlo. Myslím, že by to mohlo být moderní uchopení tanečního divadla. Je to cesta k oslovení lidí napříč generacemi.

Doprovodí Fridu orchestr?

Orchestr ne, využijeme nahrávky. Bude záležet, jak si s muzikou tvůrčí tým poradí. Paní Hanousková se stala šéfkou baletu v Liberci, je to úspěšná mladá žena a doufám, že Fridu v Ústí udělá moderně a svěže.

Jako předposlední inscenace příští sezony zazní Wagnerova opera Tristan a Isolda. Bude to dílo „těžké“?

Richard Wagner je dílo nesmírně závažné i ve smyslu nastudování a náročnosti sólových partů. Oslovujeme sólisty, kteří jsou pro nás finančně dostupní, ale přinášejí i kvalitu. Takže tu vznikne zajímavý soubor a publikum uvidí zajímavé typy včetně Richarda Hahna. Ztvární krále, kterého už v jiných divadlech zpíval.

Tristan nejspíš nebude pro Čechy běžný kus.

Víme, že opera Tristan a Isolda se moc nehraje. Tady se naposled hrála před padesáti lety. Ale tato opera je pro nás i pocta Wagnerovi, který žil v Ústí. Je to i výzva, už dnes se ozývají agenti s tím, že o našeho Wagnera bude zájem i v Německu. Inscenaci by tu měla režírovat Andrea Hlinková, dělala zde i Carmen. Věříme, že kvalitou a ambicemi dosáhne náš Wagner vysoko.

Finále sezony patří v Ústí Čardášové princezně. Bude to i její zlatý hřeb?

Čardášová princezna se stále vrací. Hlavně ona je pro mne vedle Wagnera a Romance titul z nejosobnějších. V roce 1993 jsem ji uváděl v Karlíně za účasti Kálmánovy ženy, odehráli jsme 65 repríz doma i v zahraničí. Byl to titul dobře prodejný a doufám, že bude i dnes.