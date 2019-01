Pohodlně se usaďte a nasajte vánoční atmosféru pomocí televizních filmů a pohádek.

Ledové království

Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle do věčné zimy. Na své pouti se Anna a Kristoff setkávají s podmínkami, které si nezadají s nejvyššími velehorami světa, mýtickými trolly a legračním sněhulákem Olafem, a navzdory drsným živlům se zoufale pokoušejí dosáhnout svého cíle dříve, než bude zcela pozdě.

Velká vánoční jízda

Počítačově animovaný 3D snímek Velká vánoční jízda studia Aardman konečně nabízí odpověď na otázku, která nedá spát žádnému dítěti: Jak jen to Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit všechny dárky? Odpovědí na ni je existence Santovy provozní základny ukryté pod Severním pólem, která je plná veselí a té nejmodernější techniky. Jádrem celého filmu je ale příběh, jehož složky jsou jako vystřižené z klasického vánočního příběhu – úsměvně nefunkční rodina a nečekaný hrdina: Santův nejmladší syn Arthur. Když Santův fascinující podnik omylem vynechá jedno dítě ze stovek milionů, o které se stará, vydává se nejméně schopný člen rodiny Clausů na bizarní a vzrušující závod s časem, během kterého má za úkol doručit poslední vánoční dárek na světě dřív, než se rozední.

Vánoční koleda

Ebenezer Vydřigroš začíná vánoční svátky se svým obvyklým skrblickým opovržením. Ale když ho duchové Vánoc minulých, přítomných a budoucích vezmou na cestu, která mu otevře oči a odkryjí mu pravdy, kterým starý Vydřigroš nechtěl uvěřit, musí otevřít své srdce a odčinit špatnosti, dříve než bude příliš pozdě.

Kdo by neměl rád kouzlo Vánoc? Zdá se, že jedna osoba na světě se najde. Ebenezer Vydřigroš vstupuje do vánočního období s obvyklým znechucením a se svým věrným zaměstnancem i jeho veselým synovcem jedná s notnou dávkou opovržení. Později téhož dne se Vydřigroš setká s duchem svého zemřelého obchodního společníka Josepha Marleyho, který v posmrtném životě platí za své dřívější bezcitné jednání. Marley doufá, že se mu podaří pomoci Vydřigrošovi, aby se před stejným osudem zachránil a prozradí mu, že ho navštíví trojice duchů. A tak se také stane, když vezmou duchové Vánoc minulých, současných a budoucích Vydřigroše na fantastickou pouť, která mu otevře oči a odhalí pravdy, kterým se zdráhal uvěřit, Vydřigroš zjihne. Podaří se mu vše napravit?

Polární expres

Otevři oči a naskoč! Čeká tě jízda tvého života. Je Štědrý večer, pravý čas na dobrodružství. A tebe čeká v podobě cesty, která se kroutí nahoru a dolů horami, klouže po ledových pláních a šplhá přes závratně vysoké mosty. Vítej na palubě polárního expresu, kde je během cesty podávána horká čokoláda rozvernými číšníky a dobrodružství čeká v každém vagónu. Režisér Robert Zemeckis vytvořil s pomocí hlasu Toma Hankse opravdovou vánoční klasiku. Společně vás zavedou do světa kouzelné animace. "Vidět, znamená uvěřit", tvrdí záhadný tulák, který tě doprovází na této fantastické cestě. Uvidíš skutečné zázraky" Vlak je připraven, tak neváhej a nastup!

Láska nebeská

Láska nebeská, nová romantická komedie ve stylu Čtyři svatby a jeden pohřeb, Notting Hill a Deník Bridget Jonesové, nás zavede do současného předvánočního Londýna, kde se odehraje příběh skládající se z mnoha nádherných milostných historek - někdy romantických, někdy smutných, někdy pošetilých. Žádná nepostrádá svůj osobitý humor. Všude, kam se podíváte, způsobuje láska chaos. Od nově jmenovaného ministerského předsedy, který se zamiluje 30 vteřin poté, co vejde do úřadu na Downing Street, až po smolařského prodavače sendvičů, který nemá s dívkami ve Velké Británii prostě štěstí a raději proto odjíždí do Wisconsinu; od spisovatele, který dostal košem a vypaří se do jižní Francie utěšit své bolavé srdce, až po stárnoucí rockovou hvězdu, která se snaží o come-back za každou cenu; od nevěsty, které dělá starosti nejlepší přítel jejího muže, až po ženu, které dělá starosti její manžel; od chlapce, který se zakoukal do nejkrásněší dívky ve škole, až po jeho nevlastního otce, který se zakokukal do Claudie Schiffer. Tyto londýnské životy a lásky se setkají, smísí a nakonec vše vyvrcholí na Štědrý večer s romantickými, dráždivými a komickými důsledky pro všechny zúčastněné.

Sám doma

"Mám pocit, že jsme doma nechali něco důležitého," sdělí paní McCallisterová manželovi na palubě letadla směřujícího přes Atlantik do Paříže. To ještě netuší, že to co doma zapomněli je nejmladší člen jejich početné rodiny, Kevin. Tak začíná nejúspěšnější film roku 1990, vánoční komedie o zapomenutém synkovi a dvou nešikovných lupičích. Kevin vůbec nepropadne panice, právě naopak. Konečně může dělat všechno to, co jinak nemůže. Jezdit po koberci na kolečkových bruslích, přejídat se zmrzlinou, dívat se na nepřístupné filmy. Jeho štěstí však netrvá dlouho. Objeví se totiž dva zlodějíčkové, kteří si na dům McCallisterových dělají zálusk. Ani tentokrát však Kevin neztratí rozvahu a pořádně s lupiči zacvičí. Promění totiž dům v hotovou smrtonosnou past. Přes veškerou volnost a zábavu s lupiči se mu však pomalu začíná stýskat.

Čtvery Vánoce

Jeden šťastný pár, čtveřice rozvedených rodičů a Vánoce rozdělené na čtyři díly. Sváteční den se rychle vymkne kontrole a nastává opravdický vánoční blázinec.

Každý rok na Vánoce šťastně svobodní Brad a Kate unikají svým rozvedeným rodičům a nepříjemným příbuzným, každý rok nasedají do letadla a míří někam daleko. Letos ale padla neproniknutelná mlha, letiště bylo uzavřeno a nešťastné dvojici nezbývá, než během jednoho hektického, bláznivého dne oslavit čtvery rodinné Vánoce.

Vince Vaughn a Reese Witherspoonová stojí v čele hvězdného hereckého obsazení komedie, která přetéká dobrou náladou a spoustou smíchu: Brad se naučí, jak nainstalovat satelit, Kate se v nafukovacím vánočním hradu utká s armádou opravdu neposlušných dětí a oba se zapletou do praštěného vánočního představení. Dokáže vztah Brada a Kate přežít čtvery Vánoce?

Trable o Vánocích

Ve skvěle obsazené komedii o vánočních svátcích sledujeme členy širší rodiny, kteří se snaží tradičně sejít, aby společně oslavili svátky.

Pařba o Vánocích

Když vedoucímu pobočky jeho upjatá sestra ve funkci generální ředitelky společnosti pohrozí, že jeho pobočku zavře, rozhodne se zachránit situaci velkolepým vánočním večírkem, na kterém by ulovil významného klienta, ale večírek se mu poněkud vymkne z rukou…

Grinch

Grinch přišel na svět stejně, jako všichni Kdovíci z městečka Kdosice. Jedné chladné noci přistál ve svém parapleštníčku na prahu dvou dobromyslných sester, Růži a Kláry. Ujaly se ho s láskou, přestože už od první chvíle tušily, že se od ostatních kdosických mrňat liší. V osmi letech Grinchovi narostly vousy a chlupy, navíc nazelenalé, a jeho vrstevníci ho provázeli výsměchem snad na každém kroku. Tehdy, v předvánočním čase, opustil domov, zanevřel na všechny, odmítl slavit Vánoce, které jsou pro obyvatele Kdosic téměř posvátné, a usadil se v hluboké jeskyni, vysoko nad městem. Od té doby je už po léta pro všechny Kdovíky i Kdovinky hotovou noční můrou. Nahání jim hrůzu ,a co je ještě horší, i výčitky svědomí. Ulice městečka už zase žijí předvánočním ruchem, který násobí přípravy na oslavu jubilejní Kdoslavy. Tehdy se kurážná Cindy Lou rozhodne osobně pozvat Grinche i s jeho psem Maxem, aby se stal smíchmajstrem a usmířil se s Kdovíky. Dopadne to sice všechno úplně jinak, než si ta malá představovala, protože Grinch je pořádný svéráz a k tomu ještě se srdcem o dvě čísla menší. Teprve, když zjistil, že Vánoce nelze ukrást, protože je nelze ani koupit, doroste mu do běžné, kdovíčí velikosti… Příběh Grinche, který nerozlučně patří k americkým vánocům, je útlá knížka, kterou její autor Theodor S. Geisel sám ilustroval. Záhy po prvním vydání v roce 1937 se stala bestsellerem a tak ji filmaři již dvakrát vtiskli podobu kresleného snímku. Tohle je její první celovečerní filmové spracování.

Tři oříšky pro Popelku

Popelka je milé hodné děvče bez matky a posléze i bez otce, který ji nechá napospas své druhé ženě a její dceři. Obě nemají Popelku rády a mimo jiné se jí snaží všemožně zabránit v tom, aby se zúčastnila plesu, na kterém si má tamní princ konečně najít nevěstu. Osud však Popelce přeje více, než-li obě zlé ženy…

Anděl Páně

Je časné ráno, v předvečer Štědrého dne, a celé nebe se chystá na velkolepé oslavy Ježíškových narozenin. Panna Marie (Klára Issová) se svatou Veronikou (Veronika Žilková) pečou hory cukroví, Tři králové chystají dort a sbor andílků nacvičuje koledy. Jen jeden anděl jakoby tu byl navíc a jakoby se každému jen pletl pod nohy - Petronel (Ivan Trojan), paličatý nešika a přetrhdílo. Na co sáhne, to zkazí, ale přitom nikdy nepřizná svoji chybu. Zakrátko si proti sobě poštve všechny svaté. Jediný, kdo má s Petronelem ještě trpělivost, je sám Pán Bůh (Jiří Bartoška), ale i toho Petronel nakonec urazí. Za trest je poslán na pozemský svět, aby napravil jediného hříšníka, jinak na Štědrý den skončí jako padlý anděl v pekle. Vyděšený Petronel, proměněný v žebráka, odchází mezi smrtelníky, o jejichž životě nemá ani potuchy. Průvodcem je mu poťouchlý čert Uriáš (Jiří Dvořák), který se náramně dobře baví na Petronelův účet. Petronel bloudí zasněženým krajem a pokouší se najít si svého hříšníka, kterému by napravil hlavu. Nemá však nejmenší ponětí o lidských přáních, touhách, starostech a láskách.

Snowboarďáci

Rok co rok trávili vánoce s rodiči a jejich otravnými rituály. A den za dnem snili o svých vlastních nabušených vánocích. Ten den právě nastal. Rendymu a Jáchymovi je konečně šestnáct a můžou vyrazit na svou první skutečnou pánskou jízdu. Čeká je týden na horách, kde si budou užívat jak se dá. Naučí se jezdit na snowboardu, pořádně pařit a samozřejmě balit ženský. Zažijí prostě týden na který se do smrti nezapomíná. No - to asi skutečně zažijí, ale ne zrovna tak, jak si představovali.