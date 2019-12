Prvním hostem bude Petr Martinák, herec, bavič a gagman, který se s Fešáky po pěti letech opět vrací do Ústí nad Labem - kolébky populární severočeské skupiny.

„Je také skvělým imitátorem. O legraci se postará letos pouze on sám, kapela bude ale více hrát. Skupina mimo vánočních country songů vzpomene také na své bývalé členy a kolegy,“ slíbil Zdeněk Kymlička z místní Agentury FOR, který Fešáky do Ústí pravidelně před Vánocemi vozí.

„Písně Michala Tučného zazpívá jeho imitátor a zpěvák skupiny Michal Tučný Revival z Plzně Rosťa Fišer. Podmanivé hity Jindry Šťáhlavského zazpívá jeho dlouholetý přítel a rovněž majitel hlubokého hlasu Ivan Halada. No a písně také již bohužel zesnulého Pavla Brümera, věčného vtipálka Fešáků, zazpívá nový člen skupiny Cadillac PB (Pavla Brümera) Marian Kadlec, který s Cadillacem vystoupil již v červnu letošního roku na ústecké Interportě,“ ohlédl se Antonín Kny.

„Letos Fešáci po 25 letech obnovují takzvanou Hitfešádu, která byla přerušena po 20 letech odchodem Petra Novotného z kapely. Hitfešáda je unikátní záležitostí pouze Fešáků. Diváci u vchodu do sálu obdrží hitfešádový lístek s 24 okénky, což je počet písní odehraných během jednoho představení. Během programu pak zaškrtnou tři písně, které se jim nejvíce líbily. Ve spodní části anketního lístku se také mohou vyjádřit ke kvalitě představení v kolonkách „Co se vám dnes líbilo a co naopak nelíbilo?“ Sama kapela má tím pádem zpětnou vazbu o kvalitě představení.

Stovka písní

„Co je však důležité, že na konci představení diváci odevzdají hitfešádové lístky do „urničky“ na okraji jeviště. A až budou v následujícím městě Fešáci hrát, bude to 20. prosince 2019 v Jablonci nad Nisou, vylosují zde jednoho vítěze, který získá dvě volné vstupenky na 7. listopadu 2020 v Ústí na Poslední Maraton Fešáků. Půjde o osmihodinové představení, kde Fešáci odehrají rovnou stovku písní v kuse s malými přestávkami pro vstupy svých vzácných hostů,“ upozornil Kny, rodák z Děčína. Vítěz losování z Ústí nad Labem bude oznámen na facebookovém profilu Fešáků,“ dodal kapelník Fešáků.

„Maraton se koná vždy po deseti letech od roku 1990. Kapela má již za tento unikátní počin dva zápisy v České knize rekordů,“ konstatoval Kny. Mezi četné hity slavné ústecké kapely patří legendární Jaro, Paní má se má, Sundej z hodin závaží, Hvězda Countryon či Komedianti nestárnou, Matterhorn nebo zábavný country hit Lojza a Líza. Kdo by je neznal?

„Těšíme se na vás v úterní podvečer 17. prosince. Společně si to všichni užijeme v Domě kultury v Ústí nad Labem. Už od 19.30 hodin," vzkazují Fešáci.“

A skupina přidala ještě upozornění: „Nejedná se letos o poslední koncert Fešáků v Ústí. Ale jak už jsem zmínil, do Domu kultury v Ústí chystáme poslední unikátní Maraton Fešáků,“ dodal Antonín Kny, kapelník legendární české country a bluegrassové skupiny.