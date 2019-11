Do posledního místa zaplněný Císařský sál v Muzeu města Ústí nad Labem tleskal celkem třinácti vystoupením. Program zahájila tanečním vystoupení na písničku Buchet je spousta školní družina. Pěvecký sbor Základní školy Mírová zazpíval písně Dělání, Princové jsou na draka a Nám se stalo něco překrásného.

Postupně se na pódiu vystřídala celá řada dětí, která s velkým elánem předvedla přítomným v sále, co si připravila. Obrovského aplausu se dočkala Adéla Sládková, která zazpívala a na ukulele zahrála písně, které sama složila. „Začala jsem skládat z nudy. Nejprve kratší texty, a pak jsem se postupně dostala až k celým písničkám,“ sdělila.

Závěr vystoupení patřil hostům. Confor Voxifium zazpívalo Za malou chvíli, Svítá a Prstýnek. Následně vystoupil Pavel Nepivoda s Here comes the Sun. Zazněl také hit od Leonarda Cohena Hallelujah.

Poslední vystoupení bylo společné. Žáci školy zazpívali spolu s Pavlem Nepivodou hit Let It Be od Beatles. Při této písničce se oči mnoha návštěvníků a dětí na pódiu leskly. Tečka za charitativním koncertem byla parádní. „Ta poslední písnička mě dostala, jsem hodně dojatá,“ sdělila jedna z návštěvnic.

Zhruba hodinu a půl dlouhý program doprovázela přátelská atmosféra a sounáležitost všech vystupujících.

Projekt Život v kufříku podporuje děti odloučené od svých biologických rodičů. Pro tyto děti, které neznají své rodiče, může být citový a sociální vývoj přinejmenším obtížný. To může mít negativní vliv na vývoj jejich identity.