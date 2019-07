Nabídli tu v unikátní souhře finské lidovky i původní tvorbu, taneční elektroniku či pěknou akustickou muziku.

„Jsme úplně speciální sestava díky tomu, že Julia Adal, zpěvačka, autorka písní a kytaristka z Finska, přijela do Česka se svým přítelem, který je producent a současně dýdžej. Na oslavu našeho setkání jsme dostali pozvání od pořadatele ústeckého Malého Hamburku a teplické Malé Paříže Antonína Moravce, abychom si zahráli v Ústí a bavili i Děčín. No a zítra, v pondělí ve stejné sestavě ještě i Prahu,“ prozradila houslistka Nina.

Když Transistor dělá radost hudbou

Julii doprovázela Nina, DJ a také Bára Zmeková, jinak též skvělá česká písničkářka. Ta občas hraje i s vlastní kapelou. A jaký je pro ni pocit, jezdit s mezinárodní partou – po vydání svého skvělého alba vydaného u Transistor Records? Tady jako „neznámá členka kapely“? Právě na to jsme se ptali křehké zajímavé Báry. „Jelikož jsem na stejné scéně v ústecké Mušli byla před měsícem sama za sebe, je pro mne teď zajímavé pomáhat zase jiné muzice jako součást kapely. Užívám si to zas jinak,“ prozradila originální muzikantka. Je jedním z velkých objevů české hudební scény posledních let.

„Jsem ráda, že mi pomáhají naši hudbu dotvářet. Dobře znám už všechny, je radost s nimi hrát,“ přiznala Barbora. „Nejdřív byly mé kamarádky Nina a Yulia. Bydlely spolu, měly spolu kapelu Les Flatmates. Pak jsme spolu jely hrát do Slovinska a do Chorvatska, už máme spolu spoustu zážitků,“ ohlédla se nadšeně Bára Zmeková. K novým písním Yulie podle ní patří třeba Praha nebo Little Bit of Love. „Hrát s ní i s nimi je vnitřně velká radost, fyzicky je to ale občas trochu náročné,“ přiznala písničkářka.

„Dnes tu hrajeme jen hudbu Yulie, mou vlastní ne. Ale zítra budeme hrát v Praze na pontonu a tam si zahrajeme svoje věci Nina i já,“ těšila se Bára Zmeková.

Yulia z Finska chystá album

A jak vidí její kolega a kolegyně budoucnost společného hudebního projektu? „Yulie má plán, chce vydat v lednu 2020 cédéčko písní, které psala, když žila v Praze. „Takže plánuje na příští rok turné možná i v této sestavě,“ prozradila Barbora.

A Nina řekla, jak je to se zájmem tisku o jejich společnou muziku: „V pátek jsme hráli na slovenském alternativním festivalu a média se zajímala. No a Bára už je hvězda, na jejím albu hraji a doprovázím ji i v kapele,“ prozradila houslistka Nina. Také ona se těší, jak bude jejich společný příběh pokračovat.

„Jsou úžasní, hodně nás všichni čtyři baví,“ cenilo si nevšední čtveřice ústecké publikum. Ale potlesk mělo i trio Bolly Ladies z Teplic a po nich následující duo rockera a houslistky, tedy Jirka Zonyga a Klára Vojáčková. Přijít na Malý Hamburk a užít si ho naplno se opět Ústečanům vyplatilo.