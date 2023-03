/REPORTÁŽ/ Váhal jsem. Jít si užít Hudba Praha Band v pátek večer v ústeckém Národním domě? Po celodenní šichtě je to totiž vždy napůl radost i zčásti dřina, jakémukoli koncertu se věnovat. Leč přesvědčilo mě, že zahrají v Ústí v plném nasazení se saxofonistou „benjamínkem“, tančícími dámami Danielou a Jamajkou i třemi kytarami a dají nám slušnou dávku hitů z novinky i těch, co od mládí miluji.

Praha Hudba Band se do Ústí vrátil po třech letech | Video: Miroslav Solař

No taky jo, byl legendární Lunapark s Ruským kolem v hlavní roli, báječně temné Můry s jasným poselstvím i Zákon o zachování energie, Špinavý záda a Chodec. „Energií“ koncert začal a sál rázem patřil Bandu. Jenže pak si kapela v čele s charismatickým vousatým Zdeňkem Hnykem u mikrofonu, zpěvákem i kytaristou, v civilu moderátorem rádia, stěžovala na horší zvuk. Během krátké pauzy tak technika vyměnila letitý kabel za funkční, mistr zvuku vrátil původní kvalitní zvuk z úspěšné zkoušky… A už to šlo.

Ještě před hraním jsme ale pro Deník s fotografem i kameramanem Miroslavem Solařem (já se jen ptal) točili rozhovor s Vláďou Zatloukalem v tričku Black Sabbath i s baskytaristou v kloboučku Jiřím Jelínkem. To on už z kraje historie kapely zaskočil za tragicky zesnulého Jana Ivana Wünsche, bigbíťáka, autora více hitů Hudby Praha Bandu. Když pak bohužel zesnul, lije kapela do Vltavy na Kampě pivo pro něj pro radost i jako památku.

Napsal i text k hitu dle písně Locomotive Breath britské rockové legendy Jethro Tull, s hudbou jeho zpěváka, lídra i flétnisty Iana Andersona. Kapela si ji dál užívá, a to už ji hraje od předrevolučních časů „vypůjčenou“ od své předchůdkyně, báječné rockové party Ztracené iluze s Katkou Nejepsovou u mikrofonu i u kláves. Na severu měla premiéru tak rok před revolucí v litoměřickém Letním kině. „Myslím, že naši verzi Anderson nikdy neslyšel, i když jeho Jethro Tull v Čechách občas hráli. My ji na album nenatočili, ale ani bych se mu s ní nechlubil. Docela se bojím jeho reakce, je někdy nepříjemnej, odtažitej k těmto věcem,“ řekl Deníku v rozhovoru Vláďa Zatloukal.

Po vyvolávání ďábla na Mariánské skále zbyl unikát. Nikdo o tom neměl tušení

„Co na dnes můžete publiku slíbit?“ zajímalo mě ještě. „Náš koncert je hodně rokenrol, ale zrovna Ztracené iluze na závěr hrajeme jinak než kdysi, zmíněném předrevolučním koncertě v litoměřickém Letním kině. Víc folkrockově, s Jamajkou, jednou akustickou i jednu elektrickou kytaru,“ prozradil za kapelu Vláďa Zatloukal. A jeho parťák Jiří Jelínek se ohlédl předkovidově, když připomněl, že Hudba Praha Band ve stejném sále v Ústí hrála naposledy před třemi roky.

Na koncertě nemohli chybět ani nepřehlédnutelný manželský pár z ústeckých Skorotic, ona v pin up šatičkách, on se svázanou bradkou. „Mohli jsme dnes naštěstí přijít, malou nám hlídá děda,“ prozradila vždy elegantní a usměvavá ústecká pin-up lady Markéta, hospodská ze střekovské restaurace. „Dost nás na začátku koncertu štvalo, jak byl špatný zvuk. Slyšeli jsme tu jen některé muzikanty, škoda. Pak už se to ale slušně rozjelo, zněli zase energicky jako na zkoušce, dobře bavili starými hity i těmi z nové desky,“ ohlédla se Markéta ze Skorotic s manželem.

A koncert přilákal i další pamětníky, třeba Petra Jíru, bratra bubeníka z legendárních ústeckých rockových Caries okolo klávesáka, kytaristy i zubaře Martina Bechynského. Ti kdyby se jednou chtěli vrátit, jak jsme je znali a měli rádi…

Kapela Kryštof vyprodala ústecký kulturák. Přivezli Halywůd, roztančili sál

A nesmím zapomenou ani na zatím poslední album Hudba Praha Bandu, CD Barevný sny (2022, Warner Music Czech). Třeba jeho hity Padaj stropy minulosti, vzpomínkovou Nech toho, nech toho, Quo Vadis homine plnou nejistoty i vzdoru, Lady Nana, báječnou vztahovku Miláčku, Bílej kůň či poctu zrzavý vodě Zrzka. Ani ji kapela nezapomněla hrát v Ústí. Kdo je znal, rád je s nimi pěl, pařil na ně, zatímco hrdlo smáčel domácím pivkem.

Píseň Marihuana, další dávný jistý hit Hudby Praha, si opravdu jen zazpíval. Ale chyběla tu populární Majolenka, kterou ještě kdysi v Jasné Páce, prehistorii Hudby Praha, zpíval David Koller. „A David ji zpívá i na koncertech své kapely či s Lucií,“ dodal ještě s přehledem na dotaz Ústeckého deníku důrazný i melodiemi nešetřící kytarista Hudby Praha Bandu Vláďa Zatloukal.

Radek Stranad