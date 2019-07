Tropické noci přímo vybízejí k odtrhnutí se od televizních obrazovek a výletu za kulturou. Hitem letošního léta jsou v Ústeckém kraji kina, která zvou na nepřeberné množství snímků přímo pod širým nebem.

Vyhlášeným místem pro filmy je Letní kino Ostrov na Střeleckém ostrově v Litoměřicích. Fungovat začalo už v 70. letech, město však po roce 1990 kvůli jeho špatnému technickému stavu provoz ukončilo. „Poté ho převzal do pronájmu Michal Hanzl a v areálu se začaly konat festivaly hudby Litoměřický kořen a menší projekce. Od roku 2004 máme na starosti dramaturgii my jako spolek a začalo se opět pravidelně promítat, většinou od června do začátku září,“ popsala předsedkyně spolku Kinoklub Ostrov Hana Galiová.

Návštěvnost kina se postupně zvedá, loni sem zavítaly více než tři tisíce lidí. „Jezdí k nám také návštěvníci z Ústí, Děčína, Mělníka a jiných měst. Chceme lidem ukázat jinou alternativu běžného kina, proto zařazujeme pravidelně do programu i filmy z karlovarského festivalu, které by diváky mohly zaujmout. Letos pořádáme navíc i letní kino plus, tedy bonusové večery k programům. Takže třeba 21. srpna promítáme Ženy v běhu a před filmem se uskuteční běžecký trénink se Zuzanou Rusínovou,“ doplnila Galiová.

Bratři Čadíkové

Radovesice 29. 7.

Lovosice 20. 7. – 2. 8.

Ústí nad Labem 3. – 6. 8.

Štětí 7. – 10. 8.

Roudnice n. L. 11. – 14. 8

Provoz letního kina v Roudnici nad Labem zase vzešel z občanské iniciativy reprezentované facebookovou skupinou Spolek pro obnovu roudnického letního kina. „Po dohodě s městskou organizací Říp, která realizuje akce v areálu lobkowiczkého zámku, promítáme letos v prostorách scény „u bazénu“, která je od samotného centra města oddělena zástavbou kláštera a zámku,“ vysvětlil za iniciativu Martin Topš mladší.

Spolek si jako letošní cíl zvolil pořízení vybavení a úhradu provozních nákladů z vybraného vstupného a dalších příjmů a darů. „Na příští rok se plánuje řešení celkové koncepce letní kulturní scény v areálu zámku, která byla loni zkušebně na nádvoří. Následně bude zadána studie, která zohlední představy vlastníka, městské strategie, požadavky hygienických limitů a požadavky památkové péče,“ dodal Topš.

Zábava z 50. let? To těžko

V Ústí nad Labem sice obří kino pro tisíce návštěvníků mají, ale pro filmové promítání ho nevyužívají. Prozatím. Nedávno veřejnost zaskočila reakce ředitele Kulturního střediska města Ústí Ivana Dostála, který pro Ústecký deník uvedl, že znovuobnovení není žádoucí, protože už nejsou 50. léta, aby lidé chodili do letního kina na filmy. A od té doby se hýbou ledy. Desítky lidí totiž začaly na sociálních sítích promítání v kině požadovat. „Zaznamenali jsme ohlasy lidí na článek, který vyšel, a prověřujeme možnosti, abychom eventuálně, když ne v letošní sezoně, tak na tu příští, promítání připravili,“ potvrdila náměstkyně ústeckého primátora Věra Nechybová.

V ústeckém kině na provoz promítání ovšem chybí zařízení. Odhady mluví o investici dvou až tří milionů korun. „Je tedy potřeba vybavení buď formou pronájmu, anebo to zrealizovat jako v jiných městech, kam přijedou firmy s technikou a udělají promítání na klíč. Pracujeme na tom, nebude to jednoduché, ale mně by se letní kino rozhodně líbilo,“ řekla Nechybová.

Po třech letech oživili letní kino též v Klášterci nad Ohří. Do jeho revitalizace investovalo město stovky tisíc korun. „Dělaly se nové lavičky, občerstvení, investice do chodníčků a dalších úprav a ještě nejsme hotovi, čeká nás rekonstrukce pódia,“ sdělil starosta Štefan Drozd.

Letňák podle dosavadní návštěvnosti lidi táhne. „Pokud je dobré počasí, chodí kolem šedesáti lidí, což je slušné,“ uvedl ředitel organizace Zámek Klášterec Petr Hybner. Divákovi se letos představují nejpopulárnější filmy z celého roku. Nechyběly tak třeba už Bohemian Rhapsody či film Zrodila se hvězda. 16. srpna se pak kino ponoří do „odstínů“, od 21.30 hodin až do rána si diváci vychutnají filmový maraton známé trilogie Padesát odstínů za jednotné vstupné 100 korun.

Promítání probíhá i na nádvořích zámků v Teplicích a Děčíně, na koupališti Koldům v Litvínově, v letním kině v Žatci, na náměstí v Chlumci nebo v areálu Kamencového jezera v Chomutově. Výjimkou nejsou ani menší obce, například Petrovice na Ústecku, kde promítají ve zdejším kostele s prosklenou střechou. „Aspoň se nemusíme bát, jaké bude počasí,“ zmínil starosta Petrovic Zdeněk Kutina.