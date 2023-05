/ROZHOVOR/ Po asi třech letech se vrací do Ústí nad Labem pardubická rocková skupina okolo zpěváka Mardiho, čtyřka tvrdící s jistou hrdostí v hlase: „Jsme ze San Piega“. Tak své město pro celé Česko překřtili. V krajské metropoli opět zahraje tuto sobotu 13. května na Ústeckém Majálesu. Brány Letního kina se otevřou kolem poledne a návštěvníci se kromě Vypsané fixy mohou těšit ještě na Atmo Music, Škwor, UDG či popového zpěváka Sofiana Medjmedj.

Márdi, zkusili jste někdy hrát i na bizarním místě?

Jo, zahráli jsme na Vyhlídce u Pražského hradu s Orchestrem Václava Hybše. Seděl tam jen jeden bezdomovec a pil víno. První koncert jsme hráli v kravíně na festivalu někdy v roce 1994 v obci Sobětuchy. Ten kravín už byl předělaný, vykachličkovaný, měl d*bilní zvuk a probil mi tam mikrofon přes pusu. Naklonil jsem se k němu, dostal strašnou ránu a najednou sedím na druhým konci kravína v rohu. To tedy byl elektro šok!

Zastihl vás někdy i silný déšť?

Jednou na festivalu České hrady v Rožmberku to bylo dost šílený, brutální. Přišel tak strašný plavák, že myši, když už se tam nechtěly utopit, k nám šplhaly po konstrukci pódia nahoru a běhaly po scéně. Začínali jsme tam pro dva tisíce lidí a zbylo jich sedm…

Inspiroval vás nějaký takový zážitek k písničce?

Jednou mě inspirovalo, jak jsme jeli na festival, nestíhal a já o tom napsal písničku Východoněmecká kapela. Anebo jsme hráli 31. prosince na Pražském hradě, jak jsou ty stráže. Byla dost velká zima, foukaly na nás fukary ale nestačilo to…

To hráváte běžně na silvestra? Nebo se tomu už spíš vyhýbáte?

Jo, už se tomu vyhýbáme. Všichni máme děti, snažíme se tedy být na silvestra i na Nový rok s nimi doma. Taky už jsme dlouho nikde nebyli. Naposledy jsme dělali silvestra jako Beach Party v Pardubicích U Žlutýho psa. Navezli jsme do celého klubu písek, nakoupili palmy a svítivý spreje, nastříkali to tam, přetopili klub, chodili tam v plavkách a v potápěčských brejlích s ploutvemi někdy v roce 2000… No to bylo hodně bizarní!

Vyklepávali jste pak z nástrojů písek?

Jo, odevšad. Ráno jsem se probral a byl všude. To bylo dost vtipný.

Co Fixe dalo předlické Tajné studio při natáčení zatím poslední desky?

Dalo to naší nahrávce větší šťávu, CD má ze studia od Honzy Brambůrka hodně dobrý zvuk. Nahrávali jsme tam svižnější šťavnatý písně, točili Náklaďák, asi největší nářez desky. A taky song Člověk s přehledem, ten dobře sedí k severočeskýmu humoru, k místní poetice. Vybrali jsme tu a nahráli s Ondrou Ježkem dost dobrý písně.

Vrátil byste to, mohla by tam vzniknout celá deska?

Určitě, je to nádherný velký dřevěný prostor. Sednu si tam a nejsem z hluku unavený. Tajný studio má skvělý genius loci, přesně vystihuje Ústí jak ho sám znám ještě z vysoké školy, když jsem na UJEP studoval.

Máte už dvě CD dětského projektu Mixle v piksle, předělali pro něj české lidové písničky Pec nám spadla i Běží liška k Táboru. Vznikly by, nemít už Fixa doma vlastní děti?

To asi ne. Náš kytarista Pítrs to plánoval už dřív, ale já dřív potřeboval udělat vystoupení do školky, kam chodila má dcera.

Děti byly vaši první posluchači? Napomohla i vaše malá dcerka ke vzniku nějaké písničky Mixlí?

Byly to děti od dcery ze školky. A k napsání písničky Skluzavka z alba Mixle v piksle 2, mixu písniček od Becka a Rage agains the Machine, mě inspirovalo, jak chodím s dcerou na dětské hřiště a co se tam děje. Potkávám tam rodiče s různými typy dětí; často tam dochází k bizarním situacím i konfliktům. Tak jsem napsal text o matkách, jak tam vždycky přijdou, nehlídají si děti, které většinou těm ostatním škodí a matky se tam jen baví o nákupech, a neřeší nic. A když se pak něco děje, začnou ječet a viník je samozřejmě vaše dítě. Tak jsme jim to v té písničce „trochu vrátil“.

Byl jste se podívat na narozeninovém koncertě Hanky Zagorové, které jste už napsal pár písniček?

Byl jsem tam i s Jurou Hradilem, se kterým jí písničky píšu. Ale nehráli jsme, jen se dívali. Jenže jsme šli před tím na pivo, zakecali se tam, přišli pozdě a naše místa už obsadili.

Hanka říkala, že si vaše písničky šetří, že ta co vyšla na jejím zatím posledním CD je už z minula. Měla jich tedy, než umřela, od dua Márdi-Jura Hradil v zásobě víc?

Teď už ne, už všechny vyčerpala.

Váže se k té poslední nějaký příběh?

Docela jo. Písnička Je tady podzim vznikla tak, že mi volal Michal Hrůza a říkal, že Zagorka dělá desku, už druhou za sebou. Tak jsem jí napsal esemesku, že máme super hiťák, ale nic jsme s Hradilem neměli. Ona obyčejně tak rychle nereaguje, ale tady mi už za hodinu volal Jura, jakou písničku pro ni máme. Tak mi jednu poslal. Rychle jsme ji nahráli a poslali a ono to prošlo. Vzala si ji, předběhli jsme všechny ostatní. A pak jsme po křtu Hrůzičovi děkovali, že nás trochu vyhecoval.

Ozval se na podkladě spolupráce s Hankou i někdo další?

Dělali jsme pro ni a pro Neckáře na jeho první vánoční album písničku Hvězda.

Jaký to je pocit, psát pro Neckáře?

Dobrý pocit, i když je to většinou běh na dlouhou trať. Máme vždycky rozdělaných víc věcí a nabízíme je zpěvákům. Ale máme z toho radost, člověk by nečekal, že se to někdy stane.

Šli byste do kohokoli z českého popu? Kdyby si třeba řekla o písničku Ewa Farna?

Do kohokoli ne, ale u ní bychom to mohli zkusit. Je v klidu.

A Slzu?

To nevím, pro ni píše Xindl X.

A máte někoho, koho byste fakt chtěl otextovat?

Pavla Bobka bych udělal, mám ho strašně rád, je boží. Zbožňuju třeba písničku Oh Ruby. Ale u něj už je pozdě, bohužel.

Jeden z posledních videoklipů z loňského alba Fixy Kusy Radosti, písničku Buvol, točil báječný ústecký tým, syn a otec Honsovi s dalšími kolegy. A je to na tom videu sakra znát. Souhlasíte?

Jo, je podobně zdařilý jako naše video Bagrista ze Suezu, kde hraje Pavel Liška. Loni jsme měli na kvalitní klipy štěstí.