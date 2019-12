O víkendu přitom byl pětičlenný soubor okolo zpěváka a textaře Dana Černého na domácí scéně na roztrhání. Jen o den dřív totiž jí spřízněný rockový soubor Točílas, opět Dan s jinými muzikanty, připravil svému publiku na děčínské kulturní lodi Cargo Gallery tradiční vánoční koncert plný humoru a hitů. A aby bylo těžké vybrat, kam v pátek zajít, bratři Neckářové ten den s Bacily a dětským pěveckým sborem Ústecké Bambini přinesli do Severočeského divadla advent a Vánoce.

„Pozvánku na Cargo Gallery jsme dostali na poslední chvíli. Jeden program jim odpadl, respektive už ve čtvrtek tu hrál Xavier Baumaxa a pátek zůstal volný. No a my tu nabídku rádi využili,“ řekl Dan Černý za Točílas.

K Hraničáři dodal: „Bylo to úplně parádní, fakt se nám to moc líbilo. A to jak koncert Točílas, tak Nerrey. Jen toho mám teď plný kecky,“ prozradil Dan. „Moc se nám líbil jak na lodi zvuk, byl fakt výborný, tak i světla a zvuk v Hraničáři. I tam se měsíc od měsíce lepší. Dávají tomu, co sál potřebuje. Lidi si to i na Facebooku chválili, že sál dostává všechno, co potřebuje.“

„Na lodi jsme hráli podruhé. Poprvé to byl překotný koncert, teď podruhé už velká show se vším všudy. Rádi si to tu zase zopakujeme. I pražská kapela Jokers nás bavila a hodila se k nám,“ dodal.

Když se kapela ani fanoušci nenudí

Nadšený byl Daniel přezdívaný Gydaron i z předkapel Nerrey v Hraničáři. „Nikdo z nich nezklamal. K ústecké Nerree se hodily obě, byly to ideální kombinace pro Sever Čech. Děčínští Destroyself jsou přiměřeně drsní, teplický Hlahol zase nabízí až stadionový rock. Vládne při nich dobrá nálada. Soudím, že Nerrea si k oslavě 10. výročí do Ústí nemohla vybrat lépe. Naši fanoušci byli spokojení a během koncertu to dávali dost najevo."

Deník zajímalo, jak jsou spokojení fanoušci s novinkami Nerrey, která se dostanou příští rok na nové album. „Myslím si, že se jim v Hraničáři hodně povedl zvuk,“ hodnotil večírek pro asi dvě stě fanoušků baskytarista Karel Opatrný. Ocenil světla, která měla nejen Nerrea k dispozici. A fotografka Lenka Krejčová, která už v Ústí vystavovala zajímavé snímky z ulice, odcházela večer spokojená. Těšíme se na její snímky,“ prozradil baskytarista, ex člen Sněhu na schodišti. „Na 200 prodaných lístků považujeme za úspěch." Klasické hity Nerrey si příznivci zpívali s ní, divoce tancovali kluci i holky. Karla z novinek kapely nejvíc baví „Krok od nebe“. Song popisuje, poněkud depresivně, jak někdo spáchá sebevraždu skokem ze skály.

Ale muzikant si dost užívá také písničku „Blízko i daleko,“ jednu z nejklidnějších skladeb, kterou kapela v poslední době natočila s ústeckou zpěvačkou Eliškou Lüftnerovou, proslulou svými šansony, v roli hosta. Její bratr, písničkář Petr Lüftner, ale bohužel jako host v písničce "Daň z odlišnosti“ večer v Hraničáři nevystoupil.

Ozzyho hříva sluší nejen Tarantuli

A Karel dodal: S Eliškou jsme to zvládli nádherně, i bez zkoušky to bylo perfektní. Byli jsme spokojení my i ona, je to radost. Chtěli jsme s ní zkoušet, ale byla nastydlá, a tak jsme to dali i bez toho – ke spokojenosti všech. A to i přesto, že to ani pro ni není typická písnička. I ji musela kapela naučit nového kytaristu Kamila Sedlmayera.

Na koncertě slušně pařily i dámy, nejen tradiční fanynky Nerrey. Svou hřívu k paření využíval i lídr hardrockové Tarantule přezdívaný Ozzy Tračbába. Kytarista a velký fanda Nerrey. „Hraničář byl fajn, je to hezkej prostor na skvělém místě. A pokud se nám ještě někdy šance naskytne, budeme určitě rádi a zahrajeme tu zas,“ dodal Karel Opatrný.