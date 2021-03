Výstava zahrne například i kopii brněnské funkcionalistické vily, kterou oživí promítání nově objevených filmů, jež si natočila rodina ústeckého továrníka Schichta. Mají přiblížit život tehdejších elit.

„Přemýšleli jsme, že bychom to natočili s kostýmy. Oslovili jsme ale nakonec Národní filmový archiv, zda tam nemají něco takového, a oni nám odpověděli, že mají soukromé filmy natočené přímo Schichty. To bylo překvapení,“ poznamenal ředitel Collegia Bohemica Petr Koura.

Collegium Bohemicum snímky digitalizovalo, vyžádalo si souhlas potomků továrnické rodiny a domluvili se, že jim pošlou kopie. „Jako ilustrační příklad budou ukazovat, jak vypadal každodenní život elity. Včetně dovolené na Jadranu,“ předeslal Koura.

Ústecké muzeum s Collegiem na přípravě výstavy úzce spolupracuje. Podle jeho ředitele Václava Houfka má expozice oslovit širokou veřejnost u nás i v zahraničí. „V každém případě by měla pomoci lidem zorientovat se v česko-německých a česko-rakouských vztazích v minulosti. Byly časy zlé i dobré a bez ohledu na to, co si o nich myslíme, je fajn o svých sousedech něco vědět, abychom věděli, co od nich můžeme čekat,“ zažertoval Houfek.

Výstava na svou instalaci čeká už od slavnostního otevření muzea po velké rekonstrukci, dotované z evropských peněz. Podmínkou dotace bylo právě vytvoření této výstavy, která měla podle prvotních odhadů stát 50 milionů korun. Otevřena měla být už loni na podzim, pak letos na jaře, nyní vedení hovoří o létě. „Teď nás strašně zdržuje nemožnost pohybu mezi okresy a další opatření, všechno musím řešit videokonferencí,“ řekl Koura. Potřebují například vyzvednout exponáty z Českých Budějovic, Opavy nebo Nového Jičína. „Musíme počkat, až se to celé zklidní. Například v Novém Jičíně chceme udělat 3D sken sousoší Tančící sedláci od Franze Barwiga, které zdobí kašnu na tamním Masarykově náměstí, ale trvalo půl roku, než jsme dostali schválení,“ pokračoval ředitel Collegia. Kopie sousoší vytvořená za pomoci 3D skenu bude součástí ústecké výstavy. „I firma, která instalaci provádí, musí mít platné testy. Což je výdaj, se kterým během výběrového řízení a před ním nikdo nepočítal a ani nemohl,“ povzdechl si.

Další zdržení se týká například prototypu slavného motocyklu Böhmerland, který dosud čeká na převezení do Ústí nad Labem.

Budování výstavy bezprostředně sleduje i muzejní historik a zároveň ústecký radní Martin Krsek. „Dodávám do ní některé exponáty. Z pohledu města je důležitá i mezinárodní prestiž této výstavy. Proto doufám, že se na slavnostní otevření budou moci v Ústí sejít čelní představitele České republiky, Německa a Rakouska,“ podotkl Krsek.