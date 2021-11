Po zhruba deseti letech příprav se ve středu 17. listopadu otevřela v prostorách muzea v Ústí nad Labem stálá expozice k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí s názvem Naši Němci. Výstava s rozpočtem přes padesát milionů korun nabízí prostřednictvím cenných historických předmětů i nejmodernější techniky pohled na osm století trvající soužití Čechů a Němců. Zvláště v Ústeckém kraji je to téma, které se dotklo jeho historie zásadním způsobem. Veřejnost si výstavu může poprvé prohlédnout ve čtvrtek 18. listopadu.

„Věřím, že jak téma, tak zpracování výstavy bude veřejností přijato pozitivně,“ řekl ředitel Muzea města Ústí nad Labem Václav Houfek. „Výstava je český pohled na naše Němce. Budeme rádi, když se přijdou podívat nejen Češi, ale i Němci a hlavně mladé generace. Připravujeme programy také pro německé školy,“ přiblížil Petr Koura, ředitel kulturně-vzdělávací a vědecké společnosti Collegium Bohemicum, která spolu s muzeem výstavu připravila.

Expozice se připravovala zhruba deset let. Rozpracovat téma česko-německých vztahů byla jedna z podmínek dotace, kterou město Ústí nad Labem získalo na rekonstrukci muzea za zhruba 420 milionů korun z Evropské unie. Dokončení výstavy se ale z různých důvodů roky odsouvalo. „Zpočátku to byly technické a organizační důvody v naší partnerské organizaci Collegium Bohemicum, v poslední domě to byl covid. Jsem rád, že se výstavu nakonec povedlo připravit,“ přiblížil Houfek.

Nejvýznamnější část exponátů je součástí sbírek ústeckého muzea a společnosti Collegium Bohemicum, další tvoří zápůjčky z Národní galerie, Národního muzea a dalších muzeí, Památníku národního písemnictví nebo od německých institucí. „Expozice bude stále žít, některé exponáty se budou měnit,“ popsal ředitel muzea. Například jen měsíc si mohou návštěvníci prohlédnout originál dopisu Franze Kafky, celosvětově známého německy píšícího spisovatele z Prahy. Déle to nejde, cenný exponát by mohlo poškodit nasvícení.

Výstava Naši Němci je umístěná ve dvou patrech muzea, exponáty zabírají několik desítek místností. Nabízejí průřez historickými obdobími od středověku po odsun Němců z někdejšího Československa. K vidění je řada historicky cenných originálů, ať už se jedná o zmíněný rukopis Franze Kafky, sochu Jana Nepomuckého nebo sošku Madony s dítětem. „Vznikla ve 13. století v Porýní, za doby Karla IV. se dostala do Čech. V květnu roku 1945 se našla v bytě konfidenta pražského gestapa Jaroslava Nachtmanna, který mohl za smrt stovek lidí. Jak se soška do jeho bytu dostala, není známo, ale určitě to nebylo nic hezkého,“ vylíčil Koura.

Tvůrci expozic využili také nejmodernější přístroje a technologie, například hologramy, dotykové displeje, 3D animace, některé modely vznikly na 3D tiskárně, nechybějí obrazové a zvukové projekce. K vidění jsou i výrobky, které české Němce proslavily. Třeba žatecký chmel nebo sběratelská rarita – motocykl Čechie.

Výstava nabízí i zajímavé příběhy známých i méně známých lidí – Němců žijících v Čechách. Například Lilli Hornig, rodačky z Ústí nad Labem, která se podílela v USA na vývoji atomové bomby. Předloni ústecké muzeum získalo její vojenskou bundu, kterou nosila v Los Alamos. „Pro nás velmi cenný exponát jsme vystavovali zvlášť, teď jsme ho zakomponovali do expozice,“ přiblížil historik muzea Martin Krsek.

Na uhrazení nákladů spojených s výstavou ve výši 52 milionů korun se podílely ministerstvo kultury, město Ústí nad Labem a Česko-německý fond budoucnosti.