Žije střídavě v USA a v Německu. Se slovenskými muzikanty založil v roce 2012 kapelu Willie Jones Band a v Česku mu říkají americký Michal Tučný.

„To vzniklo už v 80. a 90. letech. Tehdy říkali, že jsem jeho mladší kopie,“ usmívá se sympatický Willie Jones, který se Tučnému totiž v kovbojském klobouku a plnovousem dost podobá.

Pokud chcete zjistit, zda se podobá i jeho hudba tvorbě Michala Tučného, můžete ho slyšet tuto neděli v Ústí nad Labem. Když zde v roce 2016 vystupoval poprvé jako host, zaujal porotu natolik, že letos bude v rámci Interporty soutěžit.

Amerika je kolébkou country muziky a vy byste měl být na letošní Interportě tím správným reprezentantem tohoto stylu. Jaký názor máte na country music produkovanou evropskými, případně českými kapelami?

Českou country scénu miluji a respektuji. Nadšení fanoušci a top umělci jsou důkazem toho, co já i další Američané již několik let říkáme, že country v Česku je na velmi vysoké úrovni a cennější než kdekoliv jinde ve světě. Z mých zkušeností plyne, že je to v USA a Německu často bráno automaticky. I zdejší akce, jako například Interporta, jsou ty nejzábavnější a je to pro nás čest na nich hrát.

Znáte nějakou českou country, nebo bluegrass skupinu?

Znám spoustu kapel z České republiky. První kapela, kterou jsem potkal na své tour po Německu, byla Druhá Tráva. Miluji jejich hudbu, která je opravdu světová. Zhruba ve stejnou dobu jsem potkal také Karla Charnova v Praze. Zrovna jsem dělal reklamu svému prvnímu CD "Take me as I am" a měli jsme rozhovor v rádiu po společném obědě.

Nakonec spolupracujete se slovenskými muzikanty, jak jste se k nim dostal?

Banjistu Romana Áče jsem potkal, když jsem vystupoval na festivalu v Berlíně. Roman tam tehdy hrál s výbornou slovenskou bluegrassovou kapelou Blueland. A protože jsem především bluegrassový umělec, měli jsme toho mnoho společného. Později, v roce 1999, jsme se potkali znovu. Hrál jsem s kapelou Shady Mix. Zůstali jsme v kontaktu a v roce 2002 mi Roman nabídl, abych hrál s jejich novou country kapelou Country Team.

Momentálně žijete v Německu. Sledujete i tamní hudební směry. Co na německém hudebním trhu převládá? Jaké zastoupení tam má country muzika?

Vidím tam vzrůstající zájem o country hudbu. Nikdy jsem moc nesledoval nejnovější trendy, takže na tuto část otázky nemohu odpovědět, ačkoliv jsem zaznamenal podobnosti mezi německým a americkým vkusem. Je spoustu nových hvězd, které dělají hudbu ve stylu jejich amerických idolů z talentových show. Já preferuji jednoduchou, upřímnou, autorskou hudbu.

Tak bavila Interporta loni:

Kde všude v Evropě či v Americe jste už jako zpěvák vystupoval?

Jako malý kluk jsem začal v Connecticutu v muzikálovém divadle. Zpíval jsem v kostele a na střední škole s orchestrem, který jeden čas vedl Leonard Bernstein. Také v rockových kapelách. Na koleji jsem se připojil k bluegrassové kapele v Indianě, na státní univerzitě. Následně jsem s Buckstin jezdil dva roky na tour a hráli jsme třeba na Bill Monroe´s Bean Blossom. V Coloradu jsem také hrál s jednou místní country skupinou, celkem čtyři roky. To bylo když jsem sloužil v armádě.

Jak jste se pak dostal do Německa?

Do Německa jsem přijel s armádou v roce 1983 a založil country kapelu Cripple Creek. Hráli jsme v armádních klubech a později také v německých klubech a na festivalech. Po Cripple Creek jsem se připojil k německo-americké kapele Shady Mix, s tou jsem procestoval Německo, Rakousko, Švýcarsko, Belgii, Slovensko a Česko. Hráli jsme v klubech, na festivalech, v televizi i rádiu.

V roce 2004 jste také jezdil na turné s několikanásobným vítězem grammy Johny Elym a Wolfgangem Goehringerem. Proč jste se pak vrátil do USA?

Ano, od roku 2005 do 2011 jsem žil v Texasu a hrál jsem gospelová sóla na basu a v několika různých kapelách. Do Německa jsem se vrátil opět v roce 2011 a od té doby hraji hlavně s Romanem a Willie Jones Band. Už jsme projezdili Německo, Slovensko, Polsko, jižní Tyrolsko, Španělsko, Rakousko.

Nyní vystoupíte na Interportě v Ústí. V soutěži se utkáte mimo jiné také s rakouskou country zpěvačkou Christou Fartek. Znáte ji? Slyšel jste už někdy o ní?

Vůbec jsem o ní neslyšel, ale velmi se těším, až ji na Interportě potkám a naživo uslyším.

V Ústí nad Labem jste už v roce 2016 s vaší kapelou vystupoval jako host na festivalu Mezinárodní Porta. Myslíte si, že ústečtí diváci country muzice rozumí?

Publikum v Česku je fantastické. Pokud je jedna věc, kterou vím o českém country určitě, tak je to vytříbený vkus publika a také to, že publikum vždy náležitě dokáže ocenit dobrou hudbu.

Program Interporty 2021 – Ústí nad Labem



Místo: open air scéna U Laguny, Severní Terasa a v neděli Dům kultury Ústí n. L.



Sobota 31. července:



Junior Song - autorská soutěž pro autory do 33 let:



16.00 Stano Granec a Frendi - nesoutěžní recitál slovenské skupiny

16.30 soutěž 1 Alžběta Dudová (CZ)

16.45 soutěž 2 Samuel Rychtar (CZ)

16.55 soutěž 3 Mladé perspektivní ryby (CZ)

17.10 Peter Janků nesoutěžní vystoupení člena poroty (SK)

17.35 soutěž 4 Tereza Homolová a ZKUSMETO (CZ)

17.45 soutěž 5 Kristína Dlouhá (CZ)

18.00 Jan Handlík a spol. nesoutěžní koncert mladého hosta (CZ)

18.20 soutěž 6 Matej Struhár (SK)

18.40 soutěž 7 Jiný metro (CZ)

19.00 Burizon – nesoutěžní koncert populární bluegrassové skupiny

19.40 Vyhlášení vítěze autorské soutěže



Neděle 1. srpna:

Dům kultury Ústí n. L.

Mezinárodní hudební soutěž Interporta a její hosté



13.30 Rangers Band

14.05 soutěž Blue Night (Jablonec – CZ)

14.25 soutěž Stano Granec a Frendi (Slovensko)

14.50 soutěž Grupa Na Swoim (Polsko)

15.30 Xindl X

16.30 soutěž Christa Fartek (Rakousko)

17.00 soutěž Duo Sissos (Austrálie)

17.30 soutěž Willie Jones a W J Band (USA/SK)

18.20 No Name

19.25 vyhlášení vítězů

19.30 Pokáč

20.35 Fešáci