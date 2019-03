Diváky čekají tři hry Williama Shakespeara, rodinná inscenace Děti z Bullerbynu i pohádka Býk Ferdinand. „Tři večerní a tři odpolední představení Činoherního studia v netradičním prostoru," uvedl Petr Kuneš, mluvčí Činoheráku.

ZALOŽÍ NOVOU TRADICI?

Poprvé dá Ústí šanci navštívit divadelní představení pod širým nebem v takovém rozsahu. „To tak logicky vyplynulo. Už dříve se Činoherák snažil o letní produkce, v létě se hrálo na lodi i na hradě Střekov. Ale tak cíleně a koncentrovaně to Ústí ještě nezažilo. Doufám, že by z toho mohla být pěkná tradice. Pro krajskou metropoli je to mimořádná šance, jak rozšířit kulturní nabídku v létě a přilákat návštěvníky z regionu," řekl k festivalu Jiří Trnka, ředitel Činoherního studia.

Divadelní zahrada bude především o Shakespearovi. Po úspěšných uvedeních v kostele, na hradech i zámcích, uvedeme na zahradní scéně oba díly historické hry Jindřich VI. a komedii Dva páni z Verony. Režisér shakespearovských činoheráckých her Filip Nuckolls říká, čím je podle něj pro dnešního diváka Shakespeare aktuální, současný:

„On nebyl salónní intelektuál. Cítíme, že jeho prostředím byly putyky, zároveň se pohyboval nutně v prostředí vysoké aristokracie a měl nadhled, pochopení i obrovský básnický dar. Psal pro davy a nezapomínal na elitu. Tento mix ho dělá králem dramatu a drží ho na špičce hraných autorů," míní Filip Nuckolls.

ŠVÉDSKÉ MĚSTEČKO PRO DĚTI

Po dva večery se zahrada změní ve švédské městečko při rodinném představení Děti z Bullerbynu. Představí se tu celý herecký soubor včetně hostů Ladislava Hampla, Marie Štípkové, Jeleny Juklové a dalších. Pro malé návštěvníky odpoledních rodinných představení chystáme další doprovodné aktivity," slíbil Petr Kuneš, mluvčí Činoherního studia.

Wolfrumova vila leží v prudkém severním svahu těsně náležícím k centru města. Nechal ji postavit významný český obchodník C. F. Wolfrum na konci 19. století v historickém slohu. Po roce 1945 ji jeho rodina musela opustit, od té doby patří Českému rozhlasu. Je poměrně zachována, stále k ní náleží prostorná zahrada.

Vstupenky nabízí pokladna Činoherního studia od 8. 8. každý všední den ve 14.30 až 18.00 i a také web www.cinoherak.cz