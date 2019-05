Šestý Čajů Festu dokazuje: ač Ústí „pohřbilo“ během let pár akcí, festival Oceánů plný velryb i žraloků, soutěž kapel Ústecký slavík a asi Ples Ústečanů, jiné žijí. Dál baví Mezinárodní Jazz & Blues Festival, Vánoční koncerty The Boom Beatles Revival Bandu s Orchestrem, Fírfest, hudebně kulinářská Barevná Planeta v ulicích, Comics Fest Hraničáře i další akce.

Čajů Fest je letos pošesté

O neobyčejném Čajů Festu 2019, který vypukne v neděli 26. května v 10.00 hodin v zahradě Rozhlasu, festivalu s vůní čaje a dálek, kde si lze vychutnat nabídku Mistrů čaje z různých koutů světa, více řekla Deníku Jolana Vaverková neboli Yo Li Cha. „Těšit se lze i na řadu speciálních čajových obřadů v podání odborníků. A to včetně Vychodoštýrského čajového obřadu ze Severního Německa od Jana Kvapila z Fakulty germanistiky ustecké Univerzity J. E. Purkyně. Ve střední Evropě je to unikát. Vstupné na Čajů Fest v je 200 korun na místě. V ceně bude zdobený keramický kalíšek na čaj plus ochutnávka dvanácti čajů. Návštěvníci tu tak sami rozhodnou o třech nejlepších čajovnách festivalu.“

TĚŠTE SE, JOLANA TO VÍ NEJLÉPE.

Pestrý plakát akce dost slibuje, ale neříká, kolik na něj přijede čajoven. Proč?

Yo Li Cha: Čajaři jsou lidé, „uzavření do čaje“. A vždy se nám i na konec hlásí další čajovny. Potvrzených je 17 čajoven včetně pár zahraničních, do dvaceti jich bude určitě.

Určitě jich je pár z Ústí. Sice ne Dobrá čajovna, ta odjíždí, ale nahradí ji čajovna paní Wang, sídlící v Ústí v restauraci Shanghai ve Velké Hradební. Chybět nebudou ani Čajovna U Spícího Draka a pořádající Čajovna U Vysmáté žáby. Paní Wang přitom pochází přímo z oblasti, kde se pěstuje čaj Dračí studna Od Západního jezera.

NOVINKY, KTERÉ TU JEŠTĚ NEBYLY

Ochutnáme i čajové speciality, které tu ještě nebyly?

Yo Li Cha: Ano, budou to jihoamerické obřadní byliny. Uvidíme a ochutnáme i čaje z Afriky, ze Senegalu. Připraví ho čajař Frederick Sukama; pochází z Konga, ale žije v Čechách.

V čem bude lepší Čajů Fest 2019 oproti loňsku?

Yo Li Cha: Nabídne všeho více, představí se tu nově i čajovny z Brna a Uherského Hradiště.

Proč čajovny do Ústí přijedou?

Yo Li Cha: Nenechají si ujít pěknou akci v příjemném prostředí. Ti, kteří už tu byli, se rádi vrací. Letos se navíc čajovny poprvé hlásí samy. Na každé vstupence je útržek pro volbu „Mistra čaje“. Návštěvníci „titul“ podle své úvahy dají čajovně, která je nejvíce zaujme. Porota pak vyhodnotí první tři místa, o která mezi sebou čajovny soupeří.

VYHRÁT S ČAJI MOHOU JEN TŘI MISTŘI

Co čajovny vyhrají, proč se tak snaží?

Yo Li Cha: Za třetí místo čajovna získá čajovou hru Imperial Tea, za druhé čajovou soupravu v hodnotě tři tisíce a vítěz si domů odveze čajovou soupravu v hodnotě pěti tisíc korun. Vyhrát je i otázka prestiže. Čajaři tu ukáží své umění i úroveň, hodnocení je od jejich zákazníků. Ti posoudí a docení kvalitu čaje, úroveň jeho podávání, přístup k čaji i prostředí festivalu…

Čajů Fest má tradičně pestrou nabídku, která s čaji souvisí. Kdo je letos jeho největší hudební hvězdou, které divadlo nejvíc pobaví?

Yo Li Cha: Všechny kapely, divadla i instrumentalisté jsou zváni tak, aby jejich zábava byla přizpůsobena čaji. Jistotou festivalu bude reggae parta Aneboafro, festivalu nabídne i bubenický workshop a workshop afrických tanců. Roztančí ale také Uraggan Arndrew & The Reggae Orthodox, vyhlášená ústecká kapela. Zpívající mísy zklidní hrou na tibetské mísy, pěkně zahraje i Blondýna, slečna z Prahy.

JAN VERSUS KYTIČKA: HYN SE UKÁŽE!

Festival uvádí Honza Černecký, bývalý mluvčí Severočeské vědecké knihovny. Proč ne herečka, zpěvačka i učitelka ZŠ Kytička Nováková z Teplic, jako loni?

Yo Li Cha: Kytičce, která letos s hercem Činoheráku Janem Plouharem uváděla Útulek Fest 2019, se náš termín nehodil. Jan Černecký má k čaji vztah a moderováním umí vystihnout atmosféru akce. Byla to jednoznačná volba, navíc je to šoumen.

Neznámé jméno pro mě jsou Mladé perspektivní ryby. Co hrají a jak?

Yo Li Cha: Jsou to dvě mladé slečny, které hrají úplně na všechno a pobaví. Jsou báječné, mají tu už houf svých fandů.

UŽIJÍ SI LETOS RODIČE I DĚTIČKY

Ale protože se nám blíží Den dětí, určitě vypíchnu, že chystáme víc atrakcí pro rodiny s dětmi. Zapojí se do Čajů Festu ústecká Zoologická zahrada, litoměřické divadlo pro děti Štěpánčino divadélko, chystáme malování na obličej i jídlo a pití pro děti včetně vegetariánských pokrmů… Děti se mohou těšit na cvičení se psem, program začne v neděli v 10.00 hodin cvičením jógy. Poté si návštěvníci mohou užít meditace pod stromem, stan bude věnovaný masážím. Festival je vymyšlen tak, aby atmosférou ladil s pohodou nedělního odpoledne a podvečera.

Co se workshopů týče, mohou si návštěvníci na akci vytvořit něco z čajové keramiky pod vedením odborníků z celého Česka i keramičky z Polska. Opět nabídneme stánek s domácími mýdly, představí se tanečnice, ale ne lukostřelba. Loni se neosvědčila, místo ní nabídneme výcvik psů.