Folkový Nerez vznikl v roce 1981. Tvořilo ho trio Zuzana Navarová – Zdeněk Vřešťál – Vít Sázavský. Během hraní získal různé ceny včetně prestižní Porty a Vokalízy. Vydal vysoce hodnocená studiová alba Masopust, Na vařený nudli, Ke zdi i Nerez v Betlémě. Končil aktivní činnost v polovině 90. let. Občas se hlavní trio na pódiu potkalo až do předčasné smrti Zuzany Navarové (04).

Loni se Vřešťál a Sázavský spojili s Luciou Šoralovou a Nerez začal další etapu existence. Kolekce 12 originálních písní – převážně od Zdeňka Vřešťála a Lucie Šoralové i od zajímavých autorských hostů (Ondřej Soukup či Silvia Kaščáková) překvapila pestrostí. Nahrávka je stylově rozkročená napříč Evropou.

Je tu vedle sebe čardáš, folková balada, reggae, šanson i akustická pop music, zní čeština, slovenština, hebrejština, srbochorvatština i romština. CD vyniká mimořádnými pěveckými výkony hlavních protagonistů, rafinovanými sbory a virtuózními sóly dalších členů. Více o současnosti i minulosti Nerez řekl její spoluzakladatel Zdeněk Vřešťál, kytarista, zpěvák, autor písniček i kapelník.

Na obalu nového CD „Zlom“ jste vyfocení tři, ale vzadu na CD i na bookletu už je na fotce šest lidí. V jaké sestavě přijedete do Ústí a do Liberce se zbrusu novým albem albem „Zlom“ (Warner Music 2019)? Je možné zde všechny z kapely představit, zvlášť „nováčky“?

Zdeněk Vřešťál: Skupina NEREZ & LUCIA jsou původní členové Nerez Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál, zpěvačka Lucia Šoralová a multiinstrumentalista Robert Fischmann, francouzský kontrabasista Greg Brun a akordeonista David Lomič.

Je to ke dnešku jediná změna - jiní lidé? Jak dlouho už v tomto složení hrajete? Jaká je to radost?

V tomto složení jsme nazkoušeli původní písničky Nerez i novinky z alba Zlom. Hrajeme spolu zhruba půl roku a s velkou radostí!

Co pro tebe znamená nová dívka i mladá paní v kapele? Inspirovala i k jinému názvu, říkáte-li si dnes Nerez & Lucia?

Názvem NEREZ & LUCIA jsme chtěli jasně odlišit Nerez z období, kdy v něm zpívala Zuzana Navarová s kapelou v současném složení. Zuzana Navarová je nenahraditelná a Lucia Šoralová ji v žádném případě nechce napodobovat. Je to úplně jiná, ale naprosto originální osobnost, která píše vlastní písně a jde svou cestou.

Je tedy Lucia nositelkou změn? Přinesla do kapely i víc jazyků, nové CD to dokazuje…

NEREZ & LUCIA rozhodně není „Nerez revival“. Hrajeme několik písní z repertoáru původní kapely, ale máme především novinky, které chceme prezentovat na turné k novému albu. Opět zde existuje základní trio dvou autorů a jednoho aranžéra, dvou zpěváků a jedné zpěvačky a repertoáru, který hraje velice pestrou směs muziky z celého světa – takhle to bylo i v dobách původních Nerez. Takže Lucia je spíš tou osobností, kterou jsme hledali a šťastně našli.

Je úvodní píseň „Budem si spolu žít“, kterou zpíval Nerez ještě se Zuzanou Navarovou, dnes tím nejužším propojením s minulostí?

Tato písnička nikdy nevyšla jako studiová nahrávka a líbí se nám dodnes. Stejně je tomu i u písně Kytička, kterou jsme s Nerez hráli už se Zuzanou, ale nikdy se nedočkala studiové verze. Máš pravdu, je to pojítko mezi Nerez a NEREZ & LUCIA.

Čím je daná pestrost nového alba? Vedle písně Nerezu balkánská lidovka, píseň Klec od hudebního režiséra CD Ondřeje Soukupa, manžela Lucie Šoralové, dávná Kytička od Zuzany Navarové a tebe, tři autorské kousky od samotné Lucie Šoralové, jeden text Vítězslava Nezvala, slovenština v písni…

Ten, kdo zná staré nahrávky Nerez, bude určitě spokojený. Protože my jsme nikdy nehleděli na hudební žánry a styly jako na módní záležitost. Psali jsme vždycky svobodně písničky, které byly ovlivněny muzikou, kterou jsme zrovna poslouchali. Jednotícím prvkem v tomto galimatyáši byly naše tři hlasy, interpretace a aranžmá. A tak je tomu i dnes.

Jeden z komentářů k videoklipu skupiny Nerez&Lucie, ten úplně první z YouTube od jednoho pána, zní: „Zuzka se na vás zezhora dívá a je na vás pyšná ;-)“ Co Vy na to?

To je hezký postřeh. I když nejsem věřící, možné to je a docela by mě zajímalo, co si o nás myslí!

Stýská se kapelám Neřež a Nerez po báječné Zuzaně? Jsou občasné zpěvačky v sestavě Neřež důkazem, že ji „stále hledáte“?

Lucia není občasná zpěvačka!!! Našli jsme do našeho tvůrčího trojúhelníku toho třetího, který nám po odchodu Zuzany chyběl. Už se zase hádáme o muziku i texty, tvoříme společně a těšíme se na to příští, co nás v dalších letech čeká.

Co byste z časů se Zuzanou, na kterou tu tam intenzivně vzpomínáte, vrátili? Snad „všechno?“

Nechci se opakovat, ale už jsem říkal, že Zuzana je nenahraditelná a Lucia je natolik originální a odlišná, že to nelze srovnávat. Vrátit se někam do minulosti nejde a napodobovat ji by bylo trapné. Chceme dělat naše nové songy. U nás je hodně revivalů, ale i kapel, které hrají americkou lidovou muziku a nikdy nic vlastního nevymyslely. Když je to baví…

Nebýt Zuzany Navarové, odvíjel by se asi jinak život a kariéra Radůzy. Co by bylo jinak v životě Zdeňka Vřešťála? Které písně by nebyly či by mu chyběly?

To opravdu nevím. Konkurence v kapele byla tenkrát hodně velká, ale vzájemně jsme se jako autoři respektovali. Určitě jsem nikdy nenapsal písničku, která by byla „jako“ od Zuzany… Náš repertoár se skládal přirozeně dohromady z děl obou autorů.

Kterou písničku z nového alba „Zlom“ nejvíc prožíváš koncertně a proč?

Je to určitě píseň Zlom, protože autorem muziky je Lucia, autorem slovenské části textu je Silvia Kaščáková, českou část jsem napsal já, píseň zpívá Lucia a Vítek Sázavský… A je to taková jízda, že až naživo se ukazuje, jak silná píseň to je!

Brzy zazpívá v Ústí po letech Marie Rottrová. Jak ona a spolupráce s ní změnila život kapel okolo Zdeňka Vřešťála a Víta Sázavského?

Byly to krásný koncerty a požitek stát vedle takové dámy na jednom pódiu. Marii Rottrovou jsme doprovázeli 17 let a hodně se toho naučili. Bohužel nám ještě nikdo neřekl „děkujeme, odejděte“, takže s ní asi ještě hrajeme dodnes, jenom o tom nevíme…

Jak moc je spolupráce s Lucií Šoralovou pro Nerez epizodou a jak moc je to nastálo? Je zázrak s ní točit a koncertovat? Čekají nás od vás s ní i šansony?

Už jsem říkal, že se těšíme na příští, tohle určitě není epizoda! Zázrakem spíš je, že jsme dokázali s takhle temperamentní a živelnou osobou naše společné dílko dokončit a teď ho prezentovat živě. Šanson znamená francouzsky píseň a ty už hrajeme se Sázavským 40 let! Ale přijďte se podívat, docela nám to společně jde.