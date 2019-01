Ústí na Labem /ROZHOVOR/ - Jindra Polák a Jelen odehrají koncert 13. června na Pivovarských slavnostech v Ústí.

Kateřina Marie Tichá s kapelou Jelen. | Foto: DENÍK/Radek Strnad

Ještě předloni měli o folk rockové kapele Jelen povědomí jen zasvěcení. Dnes si už s ní hity Magdaléna a Co bylo dál z CD „Světlo ve tmě" (Universal 2014) zpívají na koncertech mnozí.

Obě jistě zazní i v sobotu 13. června v Letním kině v Ústí na Pivovarských slavnostech tak, jak je Jelen hrál na Zahájení teplické lázeňské sezony.

O současnosti a blízké budoucnosti Jelena, který na podzim vyrazí na turné Jelen Backstage Tour 2015 (23. 11. Ostrava až 13. 12. Praha), jsme si povídali s Jindrou Polákem, kytaristou, zpěvákem a autorem většiny textů.

Už ke druhé desce

Asi se ptám dost s předstihem, ale nebylo by už načase uvažovat nad vánoční písničkou?

Popravdě jsme teď ve fázi, kdy chystáme demo nahrávky a na podzim bychom chtěli začít točit tak, aby na jaře 2016 vyšla nová deska. A mám nápad na jednu vánoční písničku, kterou jsem začal psát už o minulých Vánocích…

V pondělí 8. června mě v pražské O2 areně bavila show americké rockové legendy Kiss, která hrála na turné ke svému 40. výročí vzniku. I vy byste tam byl, nebýt toho, že jste Kiss viděl už dvakrát. Baví vás?

Kiss mám hodně rád, je to pro mě osudová kapela. Kvůli Paulovi Stanlymu z Kiss jsem začal hrát na kytaru a psát vlastní písničky. Jsem z muzikantský rodiny, odmalička jsem hrál na všechno možný. Na trumpetu, na klavír i na trombon… Když jsem se v patnácti letech probíral deskami po tátovi, které zbyly, našel jsem i takovou podivnou desku a na ní čtyři pomalované paní. Postupně jsem zjistil, že to nejsou paní, ale chlapi. Byla to deska Kiss „Best of Solo Albums" a na ní písnička Paula Stanlyho „Tonight You Belong To Me" (najdete ji na YouTube poznámka autora). A došlo mi, že to je právě to, co chci dělat.

„Kissáci" jsou pro vás osudoví, ale jak je pro vás osudová písnička Jelen? Dala kapele jméno, na stejnojmenný hit na koncertech nikdy nezapomenete…

Jelen je jedna z prvních písniček, které jsme s klukama začali zkoušet, když jsme se dali dohromady ve třech s Martinem Málkem a Ondrou Kasalem. Tehdy nevěděli, jak kapelu pojmenujeme, jak si budeme říkat. A někdo přišel s návrhem: „Tak si pojďme říkat podle písničky Jelen."

Náš název je super

A co vy na to?

Já říkal: „Jenom přes moji mrtvolu!" (smích) Ale pak jsem o tom přemýšlel a došlo mi, že ten název je super. Je to krátký jasný český slovo, každý si ho zapamatuje. Něco vyjadřuje, má náboj a dost říká, co naše kapela je. Má blízko k přírodě.Jelen je majestátní zvíře, které figuruje snad ve všech světových mytologiích. A graficky se s ním dobře pracuje. Došlo mi, že je ten název skvělej a už jsme u něj zůstali.

Slavnosti piva, Letní kino v ÚstíSobota 13. června, 12.00 - 22.00

Hlavní scéna:

12.30 David Kalužík

13.30 Lucie Revival

15.00 Jelen

16.30 Rybičky 48

18.00 Koblížci

19.30 Walda Gang

21.00 Olympic

ohňostroj

Saturnin stage:

Sub, Ulba, Herry, Thcz, Lex Lutor, Stefanio More, Jeans Vae Gut, Marco de Taunay

Vaše písnička „Nelítám" má svůj patos. Kdo z kapely k němu má nejblíž, vy jako autor textu?

Asi jo.

Už jste i živě hráli píseň Co bylo dál s Janou Kirschner?

Zatím ještě ne. Asi nás to čeká až na Mattoni koktejl festivalu 21. června na Staroměstském náměstí v Praze.

Divokej Bill, Mňága a Žďorp, Tři sestry i vy jste se zhlédli ve velké sestavě. Proč?

Začínali jsme ve třech, ale věděli jsme, že budeme potřebovat ještě jednu kytaru. Když pak vznikala deska Světlo ve tmě, naše první album, potkávali jsme další lidi a pokaždé nějaký muzikant řekl: „Rád bych si s vámi zahrál i naživo." Tak jsme se smáli, že ze skupiny se měníme v hudební hnutí… Kdo šel kolem, tak si s náma zahrál. Dnes už je nás sedm a jako host s námi jezdí Kateřina Marie Tichá.

Káťa kapelu zkrásní

Jak do kapely Kateřina přišla? Nejste „pistolníci", přesto mezi vámi ční v šatech, s až dětským úsměvem a dlouhými vlasy…

Ona na pódiu naši kapelu trochu zjemňuje a zkrášluje. Potkali jsme se ve studiu u Martina Ledviny, když jsme se dávali dohromady. Ona tehdy pracovala na písničce Tančíme spolu a chtěla tomu dát akustický zvuk. Tak jsme zkusili zahrát spolu, a bylo to. Káťa právě pracuje na své sólo kariéře, ale mezitím je dál s námi jako host. A už hrajeme i písničku Nadějná z jejího připravovaného alba.

S Kateřinou Marií Tichou jste si padli do oka. Někdo z kapely trošku víc?

To ne, je to čistě kamarádskej vztah. Káťa je dnes šťastně zadaná, a tak myslím, že tohle tam nehrozí.